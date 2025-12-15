България

Три влекача придвижват заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви

Обновена преди 1 час / 15 декември 2025, 07:39
Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон
Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"
Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента

Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента
Подпалиха колите на жена във

Подпалиха колите на жена във "Филиповци", бореща се с незаконно строителство

"Тази сега какво да я правя": Страх в "Овча купел" след нападения по жени
Съдът решава да остави ли в ареста задържаните столични полицаи

Съдът решава да остави ли в ареста задържаните столични полицаи
Времето в понеделник: Слънчево, но с мъгли и до 12°

Времето в понеделник: Слънчево, но с мъгли и до 12°
Президентът Румен Радев започва процедурата с мандатите за съставяне на правителство

Президентът Румен Радев започва процедурата с мандатите за съставяне на правителство

З апочна операцията по изтеглянето на танкера „Кайрос“ от плитчините край Ахтопол до специална позиция до бургаското пристанище. В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви. Дотук се стигна, след като плавателният съд престоя 10 дни преди да получи захранване, за да активира системите си за вдигане на котва. 

Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви.

Тази сутрин при „Кайрос“ пристигнаха три влекача от Бургас, които започнаха тегленото на 276-метровия кораб в 9:45 ч., предаде NOVA.

Той плава под гамбийски флаг, сочен е за част от сенчестия флот на Русия и е един от двата плавателни съда, ударени от украински дронове край бреговете на Турция.

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Танкерът, който плава под Гамбийски флаг, е сочен за част от сенчестия флот на Русия. Той е един от двата кораба ударени от украински дронове край бреговете на Турция.

Операцията на “Морска администрация” върви по план, професионална изпълнявана от ангажираните екипи от пристанищата на Варна и Бургас. Очаква се в открито море заради сигурността на провлачването на кораба да бъде разкачен кабела от катера с генератор, който към този момент е плътни до танкера.

“Кайрос” ще пристигне на предварително избраната точка край бургаския залив късно тази вечер.

Влекачите бяха позиционирани до “Кайрос”, като при първата светлина беше опънат 120-метровият кабел. Котвата беше вдясно на борда,а  след изтеглянето ѝ влекачите стартираха провлачването до точката в Бургас. Тя не е в самото пристанище, защото корабът е твърде голям.

Операцията ще продължи цял ден, защото процедурата е бавна. От “Морска администрация” заявиха, че това е рутинна морска операция, извършвана многократно, но не и на този кораб.

Южната ни съседка изтегли машината в наши териториални води и я остави край бреговете на Ахтопол.

Източник: NOVA    
танкер ахтопол
Последвайте ни

По темата

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

Валерия Лисовска е новата „Мис Украйна 2025“

Валерия Лисовска е новата „Мис Украйна 2025“

Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента

Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента

Подгответе си пари в брой за периода от Бъдни вечер до Нова година

Подгответе си пари в брой за периода от Бъдни вечер до Нова година

Къде у нас данъците са най-ниски, а заплатите най-високи

Къде у нас данъците са най-ниски, а заплатите най-високи

pariteni.bg
Как да подходим, ако котката погълне предмет

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - И защо моята Писана си е купила два чифта ботушки? Тя: - Как защо? Всяка писанка има четири лапички.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Любопитно Преди 13 минути

Дженифър Лопес отпразнува 80-ия рожден ден на майка си Гуадалупе Родригес с бляскаво семейно тържество в Лас Вегас, на което присъстваха сестрите ѝ, децата ѝ и близки приятели, а звездата сподели емоционални моменти от вечерта в социалните мрежи

Снимката е архивна

Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва

Свят Преди 39 минути

Руските Telegram канали съобщиха за повече от дузина силни експлозии в Истринския район, както и в градовете Кашир и Коломна в Московска област

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Свят Преди 1 час

Плавателният съд е отплавал от Неа Миханиона край Солун за Латинска Америка

Снимката е илюстративна

Земята пулсира на всеки 26 секунди и учените нямат представа защо

Любопитно Преди 1 час

Земята пулсира на всеки 26 секунди с равномерен сеизмичен сигнал - той не причинява вреди, но озадачава сеизмолозите, като учените все още спорят дали произходът му е от океански вълни или вулканична активност, наричат го „сърдечния ритъм на Земята“

Мъж загина в катастрофа на АМ „Струма“

Мъж загина в катастрофа на АМ „Струма“

България Преди 1 час

Произшествието е станало в близост до пътен възел "Дупница – Юг"

Тези четири зодии ще изненадат всички през 2026 г.

Тези четири зодии ще изненадат всички през 2026 г.

Любопитно Преди 1 час

2026 година започва като чиста страница, носеща надежда, промяна и нови възможности - астролозите посочват Лъв, Везни, Скорпион и Водолей като зодиите, за които годината ще донесе пробиви, важни срещи и решения, способни да променят живота им

Трамвай дерайлира на площад „Журналист“ в София

Трамвай дерайлира на площад „Журналист“ в София

България Преди 1 час

Това е предизвикало задръстване, като движението и на други трамваи по същия маршрут е било спряно

Емблематичната къща от "Сам вкъщи" се върна към филмовия си облик

Емблематичната къща от "Сам вкъщи" се върна към филмовия си облик

Любопитно Преди 1 час

Емблематичната къща от „Сам вкъщи“ в Уинетка, край Чикаго, се реставрира и ще изглежда отново както през 1990 година - домът, където Кевин Маккалистър се защитаваше от крадците, вече е обновен след продажбата си по-рано през 2025 г.

Gemini става още по-добър преводач в реално време

Gemini става още по-добър преводач в реално време

Технологии Преди 1 час

Google подобри Translate с AI моделa Gemini, който превежда думи, контекст и идиоми, включително превод на живо за 70+ езика чрез слушалки, осигурявайки естествено общуване в реално време

"Сбъдната мечта": Линдзи Лоън озвучи Маги от "Семейство Симпсън"

"Сбъдната мечта": Линдзи Лоън озвучи Маги от "Семейство Симпсън"

Любопитно Преди 2 часа

В епизода „Парахормонална активност“ на „Семейство Симпсън“ Линдзи Лоън озвучава Маги – рядък момент, в който бебето проговаря - актрисата нарече участието си „сбъдната мечта“, а феновете реагираха с изненада и ентусиазъм

Китайски милиардер с над 100 деца мечтае за династия с Илон Мъск

Китайски милиардер с над 100 деца мечтае за династия с Илон Мъск

Свят Преди 2 часа

Китайският милиардер Сю Бо твърди, че е баща на над 100 деца, родени в САЩ чрез сурогатство - той мечтае наследниците му да се оженят за децата на Илон Мъск и да създадат могъща фамилна династия, пише New York Post

<p>Кой празнува имен ден днес</p>

Почитаме свещеномъченик Елевтерий и майка му Антия, кой има имен ден

Любопитно Преди 2 часа

Свети Елевтерий е роден и живял през втората половина на втори век в Рим в семейството на заможни родители

<p>Прокурор: Бившият президент на Южна Корея е търсил конфликт със Севера</p>

Прокурор: Бившият президент на Южна Корея Юн е търсил конфликт със Северна Корея

Свят Преди 3 часа

Прокуратурата твърди, че целта е била оправдаване на военното положение и отстраняване на опоненти

Задържаният за стрелбата в университета в САЩ ще бъде освободен

Задържаният за стрелбата в университета в САЩ ще бъде освободен

Свят Преди 3 часа

„Мисля, че е редно да се каже, че няма основания да го считаме за заподозрян", каза главният прокурор на Роуд Айлънд Питър Неронха

Опустошително наводнение в Мароко взе десетки жертви, има и ранени

Опустошително наводнение в Мароко взе десетки жертви, има и ранени

Свят Преди 3 часа

Провинция Сафи беше засегната от много силни гръмотевични бури, които предизвикаха проливни валежи

<p>&quot;Злото се развихри по начин, който надхвърля всяко въображение&quot;</p>

Австралия обяви национален траур след стрелбата в Сидни

Свят Преди 4 часа

"Злото се развихри на плажа Бонди по начин, който надхвърля всяко въображение", заяви австралийският премиер Антъни Албанезе

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg
1

Дъжд и сняг по празниците

sinoptik.bg

8 коледни традиции, които имат страховита история

Edna.bg

Елф в кухнята на Парис Хилтън! (ВИДЕО)

Edna.bg

Пер-Матиас Хьогмо няма да води Лудогорец днес

Gong.bg

Ботев Пловдив с официално предложение към БФС и БПФЛ

Gong.bg

ПП-ДБ на консултации при президента: Невъзможен е нов кабинет в това НС, нужни са удължителен бюджет и 100% машинен вот

Nova.bg

ГЕРБ-СДС изпрати само Сачева на консултации, призова президента да участва в изборите

Nova.bg