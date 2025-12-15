Три влекача придвижват заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

Времето в понеделник: Слънчево, но с мъгли и до 12°

З апочна операцията по изтеглянето на танкера „Кайрос“ от плитчините край Ахтопол до специална позиция до бургаското пристанище. В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви. Дотук се стигна, след като плавателният съд престоя 10 дни преди да получи захранване, за да активира системите си за вдигане на котва.

Тази сутрин при „Кайрос“ пристигнаха три влекача от Бургас, които започнаха тегленото на 276-метровия кораб в 9:45 ч., предаде NOVA.

Той плава под гамбийски флаг, сочен е за част от сенчестия флот на Русия и е един от двата плавателни съда, ударени от украински дронове край бреговете на Турция.

Операцията на “Морска администрация” върви по план, професионална изпълнявана от ангажираните екипи от пристанищата на Варна и Бургас. Очаква се в открито море заради сигурността на провлачването на кораба да бъде разкачен кабела от катера с генератор, който към този момент е плътни до танкера.

“Кайрос” ще пристигне на предварително избраната точка край бургаския залив късно тази вечер.

Влекачите бяха позиционирани до “Кайрос”, като при първата светлина беше опънат 120-метровият кабел. Котвата беше вдясно на борда,а след изтеглянето ѝ влекачите стартираха провлачването до точката в Бургас. Тя не е в самото пристанище, защото корабът е твърде голям.

Операцията ще продължи цял ден, защото процедурата е бавна. От “Морска администрация” заявиха, че това е рутинна морска операция, извършвана многократно, но не и на този кораб.

Южната ни съседка изтегли машината в наши териториални води и я остави край бреговете на Ахтопол.