"Тази сега какво да я правя": Страх в "Овча купел" след нападения по жени

Въпросният човек вече е заловен и освидетелстван заради побой над майка му, случил се в края на миналата седмица

15 декември 2025, 08:24
Подпалиха колите на жена във "Филиповци", бореща се с незаконно строителство
Три влекача ще придвижат заседналия танкер "Кайрос" до Бургас
Съдът решава да остави ли в ареста задържаните столични полицаи
Времето в понеделник: Слънчево, но с мъгли и до 12°
Президентът Румен Радев започва процедурата с мандатите за съставяне на правителство
Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите
Синът на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш
Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

С ериозно напрежение след непредизвикана агресия в столичния квартал „Овча купел“ 1. По думите на хора, живеещи в района, от известно време по междукварталните улици се разхожда около 40-годишен мъж, който напада жени, без да ги познава и без да бъде провокиран от тях, предава NOVA.

Въпросният човек вече е заловен и освидетелстван. Причината обаче не е едно от поредните му улични нападения, а побой над майка му, случил се в края на миналата седмица. За него сигнал е подала самата тя. В момента тя е настанена в болница, а той - в психиатрично заведение.

"Каза ми, че съм обладана от дявола": Мъж с психични проблеми напада жители на София

Съпругата на Любомир Стефанов е една от нападнатите жени. „При разминаването с въпросния господин, той започнал да ѝ говори „тази сега какво да я правя“ и я подгонил. Жена ми е запазила самообладание и е тръгнала към входа, случайни минувачи са го отказали да ѝ посегне и си е тръгнал, той се е уплашил от тях. Случаят е от следобедните часове. На следващия ден е пребил майка си, която е в кома. Доколкото разбрах е наркозависим“, разказа той. 

Психично болен тормози съседите си, заплашил и бременна жена

Благодарение на камерата на входа на блока си, Любомир разбира за кого става дума. "Чух, че обикаля из квартала, а едно момиче ми изпрати записи как псува случайни минувачи. Срещал съм го по улиците, по физиономия ми е познат, но не съм го виждал адекватен. Моя съседка твърди, че и на мъже е посягал", допълни той.

Агресия Нападения Овча купел Психиатрично заведение Наркозависимост Напрежение в квартала Насилник
С „прободни рани“: Откриха мъртви режисьора Роб Райнър и съпругата му в дома им в Лос Анджелис

Подпалиха колите на жена във "Филиповци", бореща се с незаконно строителство

Австралия обяви национален траур след стрелбата в Сидни

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)

<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
14 декември: Покоряването на Антарктида

<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Последни новини

Опустошително наводнение в Мароко взе десетки жертви, има и ранени

Опустошително наводнение в Мароко взе десетки жертви, има и ранени

Свят Преди 47 минути

Провинция Сафи беше засегната от много силни гръмотевични бури, които предизвикаха проливни валежи

Този древен египетски свитък разказва ли най-стария магически трик в света?

Този древен египетски свитък разказва ли най-стария магически трик в света?

Любопитно Преди 1 час

Най-ранните солидни доказателства за този конкретен трик се появяват в римско време

.

Край на въгледобива в Чехия и страх от скок в цените на тока

Свят Преди 2 часа

Чехия слага край на въгледобива и на производството на ток от въглища

Седящият бик

15 декември: Краят на една легенда – смъртта на Седящия бик

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите

Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите

България Преди 10 часа

Според него няма да има неконтролируема спекула на цените след присъединяването на България в еврозоната

Вин Дизел намекна за участие на Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни“ (СНИМКА)

Вин Дизел намекна за участие на Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни“ (СНИМКА)

Любопитно Преди 10 часа

Премиерата на финалния филм е планирана за април 2027 г.

Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система

Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система

Свят Преди 10 часа

Това е петата поредна вечер, в която хората в Букурещ излизат на улицата, за да подкрепят независимостта на съдебната система

Зеленски се отказва от амбицията си за НАТО срещу гаранции за сигурността на Украйна

Зеленски се отказва от амбицията си за НАТО срещу гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 11 часа

Зеленски обяви отстъпката по време на своя полет към германската столица

,

След повече от 232 години: САЩ спират сеченето на монети от 1 цент

Любопитно Преди 11 часа

По разпореждане на Доналд Тръмп през ноември в САЩ бяха отсечени последните монети от 1 цент

Петима арестувани за планирано нападение на коледен базар в Германия

Петима арестувани за планирано нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 11 часа

Сред тях са трима мароканци, сириец и египтянин

РЗИ: Опасни нива на нитрати във водата на варненско село

РЗИ: Опасни нива на нитрати във водата на варненско село

България Преди 12 часа

Стойностите надхвърлят 100 мг/л при допустима норма 50 мг/л

4 неочаквани причини за висок холестерол

4 неочаквани причини за висок холестерол

Любопитно Преди 12 часа

Холестеролът е восъчно, подобно на мазнини вещество

,

23 години на ринга: Легендата Джон Сина се оттегли от кеча

Любопитно Преди 12 часа

16 от най-големите имена в професионалния кеч се състезаваха за правото да бъдат последния му съперник

Тръмп допуска загуба на междинните избори през 2026 г.

Тръмп допуска загуба на междинните избори през 2026 г.

Свят Преди 12 часа

"Трябва да спечелим, но статистически това е много трудно", каза американският лидер

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Свят Преди 14 часа

Нетаняху посочи, че стрелбата е „хладнокръвно убийство“

.

Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди

Свят Преди 15 часа

Най-малко 11 души бяха убити, а близо 30 - ранени, след като нападатели откриха огън на събитие по повод Ханука на известния плаж

