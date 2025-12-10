Извършиха проверки на заседналия край Ахтопол танкер

С лужители на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) са направили бордова проверка на заседналия край Ахтопол танкер. Проверката е целяла да установи дали е безопасно други хора да се качват на кораба, съобщиха за БТА от ГДГП. Впоследствие и служители на „Морска администрация“ са извършили проверка.

От ГДГП посочиха, че тримата моряци, които не са слизали от борда на танкера, са били сменени с други трима от тези, които бяха евакуирани през изминалите дни.

Танкерът „Кайрос“, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол миналия петък.

От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че няма замърсяване от нефтопродукти. Резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол не показват наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване, добавиха от ведомството.