Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

П ланът за обезопасяване и последващо изтегляне на танкера "Кайрос" вече е в ход. На пристанището в Бургас беше доставен авариен морски генератор, който ще помогне да се вдигне котвата на затъналия кораб.
Със сериозни щети, но в стабилно положение е танкерът „Кайрос“, показа проверка на МТС
Очаква се подготовката за това да започне в неделя. А в понеделник предстои три влекача да опитат да изтеглят танкера до предварително определно място в Бургаския залив.
Извършиха проверки на заседналия край Ахтопол танкер
Очаква се операцията да приключи в същия ден с безопасно закотвяне на плавателния съд.
По време на цялата операция ИА „Морска администрация“ ще осъществява постоянен контрол и координация, като се предприемат всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда.
Танкерът „Кайрос“, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол миналия петък.
От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че няма замърсяване от нефтопродукти. Резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол не показват наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване, добавиха от ведомството.