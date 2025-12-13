Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

"БСП-Обединена левица" настоява тази година да бъде приет Бюджет 2026

П ланът за обезопасяване и последващо изтегляне на танкера "Кайрос" вече е в ход. На пристанището в Бургас беше доставен авариен морски генератор, който ще помогне да се вдигне котвата на затъналия кораб.

Очаква се подготовката за това да започне в неделя. А в понеделник предстои три влекача да опитат да изтеглят танкера до предварително определно място в Бургаския залив.

Очаква се операцията да приключи в същия ден с безопасно закотвяне на плавателния съд.

По време на цялата операция ИА „Морска администрация“ ще осъществява постоянен контрол и координация, като се предприемат всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда.

Танкерът „Кайрос“, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол миналия петък.

От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че няма замърсяване от нефтопродукти. Резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол не показват наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване, добавиха от ведомството.