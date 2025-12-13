България

Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

Предстои три влекача да опитат да изтеглят кораба

13 декември 2025, 13:39
"БСП-Обединена левица" настоява тази година да бъде приет Бюджет 2026

П ланът за обезопасяване и последващо изтегляне на танкера "Кайрос" вече е в ход. На пристанището в Бургас беше доставен авариен морски генератор, който ще помогне да се вдигне котвата на затъналия кораб.

Със сериозни щети, но в стабилно положение е танкерът „Кайрос“, показа проверка на МТС

Очаква се подготовката за това да започне в неделя. А в понеделник предстои три влекача да опитат да изтеглят танкера до предварително определно място в Бургаския залив.

Извършиха проверки на заседналия край Ахтопол танкер

Очаква се операцията да приключи в същия ден с безопасно закотвяне на плавателния съд.

По време на цялата операция ИА „Морска администрация“ ще осъществява постоянен контрол и координация, като се предприемат всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда.

Танкерът „Кайрос“, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол миналия петък. 

От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че няма замърсяване от нефтопродукти. Резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол не показват наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване, добавиха от ведомството. 

Източник: NOVA    
кайрос танкер ахтопол
Украинска атака с дронове срещу руския град Саратов взе жертви

Украинска атака с дронове срещу руския град Саратов взе жертви

Свят Преди 15 минути

Това съобщи регионалният губернатор Роман Бусаргин

Неороялизъм: Мечтата на Тръмп за неограничена власт

Неороялизъм: Мечтата на Тръмп за неограничена власт

Свят Преди 57 минути

Трудно е да се намери и една лоша дума, казана от американския президент Доналд Тръмп за „силните мъже”

БЛС: При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор

БЛС: При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор

България Преди 3 часа

Политическите боричкания, подадената оставка от страна на правителството и оттам липсата на бюджет ще се отразят на всеки един български гражданин

Как от мощно дуо Мъск и Алтман станаха врагове

Как от мощно дуо Мъск и Алтман станаха врагове

Технологии Преди 3 часа

И няма изгледи да се сдобрят

<p>Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания</p>

Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Свят Преди 5 часа

Броят на заразените расте, а също и на нуждаещите се от болнично лечение

<p>Разкриха скривалище със стотици откраднати документи за самоличност</p>

Скривалище със стотици откраднати документи за самоличност бе разкрито в Гърция

Свят Преди 6 часа

Арестуван е 45-годишен мъж от Пакистан

Русия отново атакува Одеса: Нови мощни взривове разтърсиха града

Русия отново атакува Одеса: Нови мощни взривове разтърсиха града

Свят Преди 6 часа

Нападението е смесено - с дронове и ракети

Как сперма с ракова мутация се разпространи в цяла Европа

Как сперма с ракова мутация се разпространи в цяла Европа

Свят Преди 6 часа

В продължение на 15 години мъж с рядка генетична мутация, причиняваща рак в детска възраст, е предоставял спермата си на банка за сперма

Стив Уиткоф на среща със Зеленски и европейски лидери в Берлин

Стив Уиткоф на среща със Зеленски и европейски лидери в Берлин

Свят Преди 6 часа

В срещата ще участва и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър

<p>Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев и грабна световната титла (ВИДЕО/СНИМКИ)</p>

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

Любопитно Преди 6 часа

Срещата в Дубай приключи в шестия рунд

<p>Старт на ски сезона в Банско</p>

Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма

Любопитно Преди 6 часа

Гостите на града ще могат да се насладят на кулинарна дегустация и фолклорна програма

Музей, посветен на клането в Нанкин

13 декември: Клането в Нанкин – 6 седмици ужас

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Норвежкият Нобелов комитет осъди "бруталния" арест на Наргес Мохамади

Норвежкият Нобелов комитет осъди "бруталния" арест на Наргес Мохамади

Свят Преди 15 часа

Нобеловата награда беше присъдена на Мохамади през 2023 г.

Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

България Преди 15 часа

Лидерът на партията заяви в Силистра, че управлението е загубило смисъл и че кабинетът е бил създаден, за да прекрати серията от избори

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

Свят Преди 16 часа

Досега всичките 27 страни членки трябваше да гласуват единодушно на всеки шест месеца руските активи да продължат да бъдат замразени

<p>Студенти излязоха на протест пред сградата ЕК в София</p>

Студенти протестират в София в защита правата на палестинците

България Преди 16 часа

В района на проявата има полицейско присъствие

