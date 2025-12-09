Вертолет "Пантер" достави провизии на екипажа на авариралия край Ахтопол танкер

Фалстарт: Здравната комисия не събра кворум, за да разгледа бюджета на НЗОК

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

На първо четене: Законопроектът за Бюджет 2026 е приет от ресорната комисия в НС

Асен Василев: Философията на предложения ни нов проектобюджет е абсолютно същата като на този, който беше оттеглен

"Асен Василев - Вие сте криза": Контрапротести в подкрепа на кабинета "Желязков"

Каква е организацията на полицията за протестите срещу кабинета "Желязков"

Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

П ети ден авариралият танкер "Кайрос“ е край брега на Ахтопол.

До момента седем души бяха евакуирани от плавателния съд. Те са настанени в хотел.

Чрез вертолет "Пантер“ успешно бяха доставени провизии от храна, вода, лекарства и комуникационни средства до борда на кораба.

На плавателния съд бе извършена и проверка от българските гранични власти. На борда се намираха седем мъже от Китай и по един моряк от Индонезия, Мианмар и Виетнам. Трима от тях бяха в лошо здравословно състояние и бяха незабавно евакуирани.

От своя страна България поиска от посланика на Турция разяснения за причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като страната ни очаква по подробна информация от разследването на случая от турска страна.