"Сбъдната мечта": Линдзи Лоън озвучи Маги от "Семейство Симпсън"

В последния епизод на „Семейство Симпсън“, озаглавен „Парахормонална активност“, Линдзи Лоън влезе в ролята на най-малката дъщеря на семейство Симпсън – Маги, пише New York Post.

Снимка, публикувана в Instagram, показва сцена от епизода, в която семейството разговаря в кухнята. Маги се готви да проговори, когато Мардж я прекъсва с думите: „Маги, Маги, успокой се! Все още се възстановяваш от този ларингит!“ Въпреки това дъщерята на Мардж извиква: „Моля ви, не позволявайте на Барт да шофира! Твърде е страшно! Той кара толкова нестабилно, а всички ни свирят и крещят лоши думи“.

„Гледайте ме в #TheSimpsons тази неделя по Fox!“, написа 39-годишната Лоън в публикацията си в Instagram. „Каква сбъдната мечта е да бъда част от това емблематично семейство.“

Маги обикновено не говори, освен че смуче биберона си и от време на време издава характерни звуци. Винаги когато най-младият анимационен член на семейството трябва да проговори, тя е озвучавана от Нанси Картрайт, която дава глас и на Барт Симпсън.

През годините сценаристите са позволявали на Маги да общува в епизоди, развиващи се в алтернативна реалност, сънища или ретроспекции.

Сред други емблематични звезди, които са озвучавали Маги през годините, са Елизабет Тейлър, Виола Дейвис, Джоди Фостър, Джеймс Ърл Джоунс и Кевин Майкъл Ричардсън. Междувременно 68-годишната Картрайт озвучава най-голямото дете на Хоумър и Мардж още от премиерата на сериала по Fox през 1989 г.

През ноември 2024 г. актрисата разкри, че се надява любимият ситком да продължи още 37 сезона.

„Мисля, че просто бих искала да постигна целта да стигнем до 40“, каза Картрайт пред The Post по това време. „Това би било невероятно. И че всички сме все още живи. Не би ли било страхотно?“ След като е в ефир от 36 години, холивудският ветеран е станала свидетел как шоуто достига до съвсем ново поколение зрители.

„Постоянно се изумявам“, размишлява Картрайт. „Имаме тази нова енергия зад „Семейство Симпсън“ точно сега, и имаме тези осемгодишни деца, които гледат маратон. Десетгодишни деца са гледали маратон, когато са били на седем, осем, девет години. Така че имаме огромна нова публика. Това е вълнуващо.“

Звездата на „Ким Поуспя“ добави, че „просто да го гледаш и да си фен на шоуто“ е „вълнуващо“. Картрайт също потвърди, че сценаристите се вслушват във фендъма.

„Мисля, че всеки писател търси подобни неща“, призна тя по повод онлайн теориите. „Писателят е човек, който наблюдава живота. Вижда какво се случва наоколо и, отново, с интернет има толкова много идеи, които са достъпни. Някой ще се захване за нещо и след малко ще го включи в шоуто!“

През годините зрителите са гледали и безброй епизоди, които зловещо предсказваха бъдещето. „Мисля, че тези прогнози са игра на числа“, призна Картрайт. „Това е просто мое мнение. Имаш над двадесет писатели и те просто измислят идеи, за които си казваш: „Това никога няма да се случи.“ Все едно е блекджек или покер. Просто е игра на числа.“

Lindsay Lohan voices Maggie on ‘The Simpsons: ‘A dream come true’ https://t.co/QAMT6sDOw7 pic.twitter.com/G1krnDPlk4 — New York Post (@nypost) December 13, 2025

Тя с усмивка отбеляза: „Кой би предположил, че Тръмп ще бъде президент отново! Все едно е – уау!“

Йърдли Смит, която озвучава Мардж, също сподели, че е била изумена как това предсказание се е сбъднало – и то два пъти. „Тръмп като президент“, съгласи се Смит пред „Вашингтон пост“. „Знам, че историята беше, че те – както правят „Семейство Симпсън“ – са се питали кой ще бъде най-нелепият президент на всички времена? Независимо дали сте гласували за него или не, това е било мисленето.“

Актрисата добави: „Предвидихме го много преди да се случи, така че дори не мисля, че е мислил за политика. Той участваше в „Чиракът“. Това е, което най-много се откроява.“