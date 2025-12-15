Съдът решава да остави ли в ареста задържаните столични полицаи

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Синът на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш

Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

Президентът Румен Радев започва процедурата с мандатите за съставяне на правителство

Времето в понеделник: Слънчево, но с мъгли и до 12°

Три влекача ще придвижат заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

О чаква се съдът да реши дали да остави в ареста задържаните в петък столични висши полицаи. Разследването е за наркотрафик.

Арестуваните бяха началникът на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началникът на сектор "Наркотици" и още двама служители.

При акцията бяха задържани и други 12 души по обвинения, че са част от мрежа за разпространение на дрога, ръководена от мъж с прякор "Стъкларя".

Проверката е за организирана престъпна група, която е прикривала разпространението на наркотици на територията на полицейското управление.