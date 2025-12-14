България

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Ангажирани са 16 души от „Морска администрация“, участват и екипи на „Гранична полиция” и „Фронтекс”

14 декември 2025, 11:52
Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер
Т ази сутрин започна операцията по възстановяване на системите на кораба „Кайрос“ за вдигането на котва преди преместването му на безопасно място.

За операцията по подаване на енергия от генератор от „Морска администрация“ са ангажирали 16 души, участват и екипи на „Гранична полиция” и „Фронтекс”, предава NOVA.

Танкерът стои повече от една седмица на котва на почти една морска миля от брега на Ахтопол. Правителството одобри решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнението на операцията.

За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, осигуряващ електрозахранване за задействане на хидравликата и повдигане на котвата.

<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
14 декември: Покоряването на Антарктида

<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

