Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Т ази сутрин започна операцията по възстановяване на системите на кораба „Кайрос“ за вдигането на котва преди преместването му на безопасно място.

За операцията по подаване на енергия от генератор от „Морска администрация“ са ангажирали 16 души, участват и екипи на „Гранична полиция” и „Фронтекс”, предава NOVA.

Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

Танкерът стои повече от една седмица на котва на почти една морска миля от брега на Ахтопол. Правителството одобри решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнението на операцията.

За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, осигуряващ електрозахранване за задействане на хидравликата и повдигане на котвата.