Министърът на отбраната с коментар за сигнала за отвличане на самолета за Тел Авив

В оенновъздушните сили са реагирали напълно професионално и съгласно всички процедури при получения сигнал за незаконна намеса на борда на пътнически самолет, прелетял над българското въздушно пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му с действията си във вторник, ВВС доказаха способността на страната да защитава въздушното си пространство.

На брифинг в Министерски съвет днес, министър Стоянов обясни, че вчера са били изпълнени два полета с дежурните сили и средства на ВВС. Той обясни, че след подаването на сигнал с код 7500, който се използва при незаконна намеса или отвличане на самолет, е бил вдигнат дежурен изтребител.

„След получаване на сигнал с код 7500 излита нашият дежурен изтребител, разпитва екипажа, влиза на аварийни честоти. От екипажа докладват, че няма абсолютно никакви проблеми на борда на самолета, т.е. няма опит за отвличане или каквото и да е“, обясни министърът.

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След проверката самолетът е бил съпроводен през българското въздушно пространство и предаден на турските власти. Машината е продължила към Тел Авив, но израелските власти са отказали да я приемат, поради което командирът е взел решение да кацне на летище Бургас.

Стоянов подчерта, че и при втория етап на операцията българските ВВС са действали по установените процедури.

„Това, което мога да кажа е, че това беше една перфектно изпълнена задача от страна на ВВС и още по-добре беше, че в действителност това беше лъжлив код, а не действителен код“, заяви министърът на отбраната.

Той обаче отказа категорично да определи дали става дума за техническа неизправност или за умишлено действие.

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„Аз лично не мога да гарантирам дали това е злонамерено действие или е техническа неизправност на системата за транспондера. Така че най-вероятно това ще бъде разследвано впоследствие“, каза Стоянов.

Според него подобни случаи не са прецедент. „Имали сме и други такива случаи, когато се подава грешна информация от транспондера на самолета“, посочи министърът.

„Това е още едно доказателство за това, че ние гарантирано пазим нашето въздушно пространство и действаме съгласно нормативните документи“, заяви Димитър Стоянов.