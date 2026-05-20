Съпругът на Кейти Прайс изчезна в Дубай, подозират отвличане

В последния странен обрат на събитията в живота на Кейти Прайс, телевизионната звезда твърди, че съпругът ѝ, с когото са женени от едва четири месеца, е изчезнал – и е много вероятно да е бил „отвлечен“, пише Independent.

47-годишният бивш супермодел шокира феновете, семейството и приятелите си през януари, като се омъжи за четвъртия си съпруг – базирания в Дубай бизнесмен Лий Андрюс, с когото се запозна само броени дни преди сватбата.

Оттогава бракът им е съпътстван от постоянни предизвикателства: от признанието на Андрюс, че е излъгал за образованието си в Кеймбриджкия университет, до опитите на двойката да поддържа връзка от разстояние. Сега Прайс разкри, че е обявила Андрюс за издирване, тъй като не е чувала нищо от него в продължение на пет дни.

Бизнесменът беше обещал да посети Прайс във Великобритания и да се появи заедно с нея в ефира на сутрешния блок „Добро утро, Великобритания“ (Good Morning Britain), но така и не се появи в студиото на ITV и изобщо не пристигна в страната.

Тъй като тази история става все по-абсурдна с всеки изминал ден, събрахме всичко, което се знае до момента за мистериозното изчезване на Андрюс.

„Той е в неизвестност“

Прайс алармира публично за местонахождението на Андрюс за първи път в събота във видеоклип в YouTube.

„Не знам откъде да започна, но знам, че има куп спекулации за Лий, откакто го срещнах. Случи се нещо наистина, наистина сериозно“, сподели тя.

Звездата добави, че макар по-рано да е написала в Instagram, че Андрюс просто „отсъства от социалните мрежи“ заради онлайн тролове, истината е, че той е изчезнал от три дни.

„Последният път, когато се чух с Лий, беше в сряда вечерта в 22:00 часа. Той се опитваше да премине границата в Дубай, за да се качи на полет към мен. Чудим се дали не е отвлечен; в момента той определено е в неизвестност.“

Според Прайс, отделът за криминални разследвания в Дубай вече издирва Андрюс, но „никой никъде в страната не може да открие данни Лий да е бил задържан“.

„Сега се чудим, колкото и нереално да звучи, дали не е изчезнал насила. Не знам дали е бил отвлечен. Никой не може да го открие в нито един затвор или полицейски участък; властите нямат никакви следи за него“, добави тя.

Прайс също така излезе с шокиращото твърдение, че ръцете на Андрюс са били вързани, когато са разговаряли за последен път.

„Ръцете му бяха вързани с някакви ленти, не бяха белезници, беше с качулка и каза: „Виж, те се връщат за мен“. Това беше последното ни обаждане по FaceTime. Намираше се в микробус, но прозорците бяха бели, с някакви мрежи. Изглеждаше като стар, мръсен микробус.“

Говорител на Министерството на външните работи на Великобритания заяви пред медиите: „Оказваме подкрепа на семейството на британски гражданин и сме в контакт с местните власти.“ Полицията в Дубай също е потърсена за официален коментар.

Драмата в телевизионния ефир

Двойката трябваше да се появи заедно в „Добро утро, Великобритания“, но Андрюс така и не влезе в студиото. Тогава Прайс се оправда, че съпругът ѝ е заседнал на летището. Водещите на предаването обаче разкриха, че са отправили запитване до Външно министерство дали Андрюс има забрана за пътуване, на което държавната институция е отговорила: „Оказахме съдействие на британски гражданин, който беше задържан в ОАЕ.“

Когато водещият Ед Болс я попита директно дали Андрюс е бил арестуван, Прайс отговори:

„Не, сякаш току-що ми го съобщихте това зад кулисите. Преди малко изпратих съобщение на Лий: „Очевидно има задържан британец, можеш ли да потвърдиш, че не си ти?“. Той ми върна гласова бележка, в която каза, че не е той, и изпрати смеещи се емотикони. На летището е и пътува. Щеше да остане тук няколко месеца, за да уреди визата ми и международната ми шофьорска книжка. Имаше много работа и изпусна полета заради служебни ангажименти.“

По-късно в подкаста си Прайс призна, че Андрюс я е изложил и я е накарал да изглежда глупаво.

„Ако дойде в Англия, това ще спре всички слухове, защото в момента всички си мислят, че има забрана за полети и какво ли още не. Казах му, че изглежда странно как той никога не идва в Англия, а аз постоянно летя до Дубай.“

Въпреки това във видеото си в YouTube Прайс уточни, че последният им контакт е бил, докато той се е опитвал да премине границата при Хата.

„Локацията му беше задействана в сряда вечерта в 22:03 ч. Това е последният контакт, който някой е имал с него – и семейството му, и аз.“

Последствията: Семейна война и съмнения

Въпреки че Прайс призова феновете си за помощ в издирването на съпруга ѝ, мнозина останаха скептични към историята ѝ.

„Той се укрива. Знае, че играта приключи“, гласи един от популярните коментари под видеото.

Междувременно източник на изданието The Sun твърди, че Прайс е в постоянен контакт с близките си и е „отчаяно притеснена“.

„Тя е ужасена. Вижда, че хората наричат това пиар трик и я обвиняват, че е замесена, но тя категорично няма нищо общо. Ситуацията е изключително плашеща и тревожна.“

На фона на това обаче, майката на Андрюс открито се обърна срещу снаха си, обвинявайки я, че се възползва от изчезването на сина ѝ.

След като беше разкритикувана, че публикува лични истории във Facebook, докато синът ѝ е в неизвестност, Триша Андрюс отговори на свой последовател, който написа: „Мисля, че всички трябва да я оставят на мира, тя не е отговорна за драмите на тази кралица Прайс“. Майката на Лий отвърна остро: „Благодаря ти, това е просто Кейти, която го експлоатира за слава. А аз обирам всички негативи.“

Прайс все още не е публикувала официално обновяване на информацията след видеото си, но продължава да бъде активна в Instagram Stories. Изненадващо за мнозина, на фона на „отвличането“, бившият модел сподели линк към профила си в OnlyFans, реклама за CBD масло и селфи от „нощно излизане“ с най-големия си син Харви.

В същото време риалити звездата Луиза Зисман обяви, че лети за Дубай, за да търси Андрюс лично. Тя сподели пред последователите си: „Отивам да намеря Лий Андрюс заради Кейти Прайс, защото наистина я харесвам.“