Оставиха в ареста и обвиниха в отвличане украинците, задържани за стрелбата във Варна

В арненският окръжен съд задържа под стража двама украински граждани, обвинени за отвличане след стрелба в центъра на крайморския град, съобщиха от пресслужбата на съда. Мъжете са 56-годишни.

Разследването срещу тях започна на 8 май. Двамата стреляха в центъра на Варна, а рикоширал куршум рани възрастна жена.

След инцидента двамата са избягали с автомобил и се укрили в Слънчев бряг, където единият имал жилище. По-късно се преместили в Пловдив, където са задържани и докарани във Варна.

Първоначалното обвинение срещу тях е било опит за убийство, но разследването е разкрило нови факти и е показало, че те са отвлекли мъж и противозаконно са го лишили от свобода.

Според съда от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че мъжете са съпричастни към престъпленията, за които са обвинени. Освен това, ако са на свобода, има реална опасност да се укрият, или да извършат друго престъпление.

Двамата са чужди граждани, нямат установени адреси, не е ясно какво работят. В жилището на единия са намерени незаконно притежавани оръжия със заличени номера.

Определенията на Окръжния съд подлежат на обжалване.