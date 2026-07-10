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"Добре дошла, Миа": Катрин Тасева стана майка на момиченце

Бившата гимнастичка съобщи, че семейството ѝ вече е четиричленно

10 юли 2026, 08:50
"Добре дошла, Миа": Катрин Тасева стана майка на момиченце
Източник: Instagram/Screenshots

К атрин Тасева стана майка на момиченце.

Бившата състезателка по художествена гимнастика сподели новината в официалния си профил във Facebook, като обяви, че семейството ѝ вече е четиричленно.

„Добре дошла, Миа! Днес вече сме четирима и сърцата ни са по-пълни от всякога“, написа Тасева.

Тя благодари на д-р Даниел Ставрев, д-р Деница Шентова и техния екип за грижите и отношението по време на бременността и в деня на раждането.

„Благодаря ви, че направихте появата на нашето момиченце толкова спокойна и специална“, посочи Тасева.

В публикацията си тя отправи благодарности и към д-р Богдан Червенков, който по думите ѝ е бил до нея през цялото време и ѝ е давал подкрепа и спокойствие.

„Добре дошла, наше малко момиче. Татко, батко и аз те обичаме още преди да те срещнем“, допълни Катрин Тасева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Коя е Катрин Тасева?

Катрин Тасева е българска състезателка по художествена гимнастика, една от водещите индивидуални гимнастички на България през последното десетилетие.

Тасева е родена на 24 ноември 1997 г. в Самоков, а израства в Пловдив, където започва да тренира художествена гимнастика още като малко дете. По-късно се присъединява към клуб „Левски - Илиана“ и става част от националния отбор на България.

Сред най-значимите ѝ постижения са:

  1. сребърен медал от Световното първенство по художествена гимнастика през 2018 г. в отборното класиране;
  2. медали от състезания за Световната купа и Гран при;
  3. участие на Олимпийските игри в Токио през 2021 г., където се състезава в индивидуалната надпревара.

Тасева прекрати активната си състезателна кариера през 2021 г. и след това се насочи към работа с млади гимнастички. Тя основава и собствен клуб по художествена гимнастика.

През последните години името ѝ често се споменава и извън спорта, тя създаде семейство и стана майка на момченце, като продължава да бъде свързана с художествената гимнастика.

Катрин Тасева майка момиченце
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