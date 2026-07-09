Втори ден издирват управител на хлебозавод в Павликени, няма данни за отвличане

П олицията издирва 54-годишния Димитър Георгиев, управител на частен хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност вече второ денонощие. В акцията участват служители на МВР, като се използват дронове и термокамери за претърсване на района.

По информация на служители на предприятието сигналът за изчезването на мъжа е бил подаден от негови близки, съобщава NOVA.

По информация на МВР Димитър Георгиев е в неизвестност от вчера сутринта. Автомобилът му е бил оставен в Павликени пред сградата, в която работи и след като до обяд близките му не успели да се свържат с него, потърсили съдействие в полицията. Обявен е за общодържавно издирване.

Димитър Георгиев е висок около 174 см., със слабо телосложение, късо подстригана, прошарена коса и къса брада. Бил е облечен с черна тениска и къси дънкови панталони.

Източник: МВР

Към момента няма данни за отвличане.

От полицията апелират гражданите, които забележат Димитър или имат данни за местонахождението му, да сигнализират на тел. 0610/53501, тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.