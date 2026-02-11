Наталия Киселова става председател на ПГ на БСП

Заради двойни сметки за ток: Изслушват енергийния министър и КЕВР

Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя

Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

"Будизмът не оправдава смъртта": Калки разби митовете след трагедията край Петрохан

Психиатър: Поведението при трагедиите край Петрохан и Околчица не е психоза, а групово състояние

Трагедията „Петрохан” влезе в НС: Изслушват представители на МВР и екоминистъра

П арламентарната група на БСП-Обединена левица в 51-ото Народното събрание смени председателя си. На мястото на Драгомир Стойнев застава Наталия Киселова.

Заместник-председатели на парламентарната група ще са Владимир Георгиев и Марияна Бояджиева.

Кирил Добрев е освободен като зам.-председател на ПГ.

Останалите членове в ръководството на групата остават непроменени, информира в началото на днешното заседание председателят на НС Рая Назарян.

Промените идват, след като през изминалия уикенд БСП проведе конгрес, на който Атанас Зафиров подаде оставка като председател на левицата, а за лидер бе избран Крум Зарков.

С гласуване делегатите избраха Зарков и за член на Националния съвет.

ПГ на "БСП-Обединена левица" е с нов председател

NOVA: Крум Зарков ще се кандидатира за председател на БСП

Кирил Добрев аут от ръководството на БСП