Наталия Киселова става председател на ПГ на БСП

В събота Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП

Обновена преди 46 минути / 11 февруари 2026, 09:08
Трагедията „Петрохан” влезе в НС: Изслушват представители на МВР и екоминистъра

Психиатър: Поведението при трагедиите край Петрохан и Околчица не е психоза, а групово състояние

"Будизмът не оправдава смъртта": Калки разби митовете след трагедията край Петрохан
Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя

Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

Заради двойни сметки за ток: Изслушват енергийния министър и КЕВР

П арламентарната група на БСП-Обединена левица в 51-ото Народното събрание смени председателя си. На мястото на Драгомир Стойнев застава Наталия Киселова.

Заместник-председатели на парламентарната група ще са Владимир Георгиев и Марияна Бояджиева. 

Кирил Добрев е освободен като зам.-председател на ПГ.

Останалите членове в ръководството на групата остават непроменени, информира в началото на днешното заседание председателят на НС Рая Назарян. 

Промените идват, след като през изминалия уикенд БСП проведе конгрес, на който Атанас Зафиров подаде оставка като председател на левицата, а за лидер бе избран Крум Зарков.

С гласуване делегатите избраха Зарков и за член на Националния съвет. 

ПГ на "БСП-Обединена левица" е с нов председател

NOVA: Крум Зарков ще се кандидатира за председател на БСП

Кирил Добрев аут от ръководството на БСП

Източник: БГНЕС    
МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край

"Будизмът не оправдава смъртта": Калки разби митовете след трагедията край Петрохан

„Файненшъл Таймс“: Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта

Бритни Спиърс продаде правата върху музиката си за $200 млн.

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

Крум Зарков е новият председател на БСП
Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Баща простреля смъртоносно дъщеря си след спор за Тръмп

Свят Преди 25 минути

Мъжът няма да бъде обвинен за смъртта на 23-годишната си дъщеря

Първа екзекуция за годината във Флорида

Свят Преди 41 минути

Миналата година в САЩ бяха изпълнени общо 47 смъртни присъди

Лекари от "Пирогов" спасиха живота на бременна жена с рядко заболяване

България Преди 46 минути

Пациентката е имала изключително рядък медицински случай – артериовенозен шънт на матката

Трагедия в Харков: Три деца загинаха при атака с дрон

Свят Преди 54 минути

Близо четири години след началото на войната, Русия и Украйна си разменят удари с дронове всяка нощ

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси югоизточната част на Косово

Свят Преди 57 минути

Земетресението е усетено също в Албания, Сърбия и Република Северна Македония

Земетресение в района на Дупница

България Преди 1 час

Епицентърът е на 10 км от Бобов дол

Катастрофа до детска градина в Пловдив: Кола се заби в пътен знак и отсече дърво

България Преди 1 час

Пътният инцидентът е станал заради изпреварване

Тръмп се обаждал в полицията за Епстийн: „Слава Богу, че го спирате“

Свят Преди 2 часа

Тръмп е бил един от „първите хора, които се обадиха“ на полицията във Флорида, когато чул, че те разследват Епстийн

Психолог говори за случая „Петрохан“ и култовите самоубийства

България Преди 2 часа

„В днешно време е нормално особено младите да потърсят своите морални стожери в някакви други етични системи, включително сектантство, защото нашето общество не им дава такива морални насоки, които да ги направят успешни хора“, казва психологът Христо Монов

Празник е! Имен ден имат...

Любопитно Преди 2 часа

На 11 февруари почитаме паметта на свещеномъченик Власий и на мъченик Георги Софийски Нови

Размирици в Колумбия: Опит за покушение срещу президента, сенаторка бе отвлечена

Свят Преди 2 часа

Това се случва на фона на възобновяването на насилието на политическа основа в страната

Жена стреля по училище и жилищна сграда в Канада, има жертви и ранени

Свят Преди 3 часа

Нападателят е бил открит мъртъв, като се предполага, че се е самоубил

Бягащите черни дупки все пак са реални - ето какво знаем

Любопитно Преди 3 часа

Въртящата се черна дупка е като батерия, способна да освободи огромни количества спинова енергия

"Изумителни числа": Колко руски войници са убити в Украйна

Свят Преди 3 часа

От над три години Русия не е давала информация за загубите си в Украйна

Дуайт Айзенхауер

11.02: Айк срещу Монти – изборът, който взриви британското самочувствие

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Сряда носи мъгла и слънце: От -3 до 7 градуса ни очакват

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

