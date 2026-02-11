Наталия Киселова става председател на ПГ на БСП

П арламентарната група на БСП-Обединена левица в 51-ото Народното събрание смени председателя си. На мястото на Драгомир Стойнев застава Наталия Киселова.
Заместник-председатели на парламентарната група ще са Владимир Георгиев и Марияна Бояджиева.
Кирил Добрев е освободен като зам.-председател на ПГ.
Останалите членове в ръководството на групата остават непроменени, информира в началото на днешното заседание председателят на НС Рая Назарян.
Промените идват, след като през изминалия уикенд БСП проведе конгрес, на който Атанас Зафиров подаде оставка като председател на левицата, а за лидер бе избран Крум Зарков.
С гласуване делегатите избраха Зарков и за член на Националния съвет.
