Чудо в Тихия океан: Обявен за изчезнал мъж бе открит след месец да се носи по течението край Хавай

М ъж от Калифорния, който изчезна в Тихия океан за повече от месец, беше открит жив, носейки се по течението край Хаваите.

39-годишният Кай Сато отплува от остров Каталина на 7 юни, но две седмици по-късно мачтата на платноходката му се счупва, горивото му свършва, а телефонът му изключва, оставяйки го да се носи безпомощно извън корабните маршрути.

California Man Survives Over a Month Adrift After Sailboat Disaster



Kai Sato, 39, left Catalina Island on June 7 for his first solo Pacific crossing. Two weeks later the mast snapped, he ran out of fuel, and his phone died—leaving him drifting far outside the shipping lanes.



“I… pic.twitter.com/Qouisq7uHo — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 27, 2026

Той споделя, че е плакал с дни, отчаян и чувстващ се като „лесна мишена“, докато вълните са го тласкали все по-далеч от какъвто и да е шанс да бъде спасен.

Той разказа пред Hawaii News Now: „Плаках цяла седмица, просто се носех на юг, беше ужасно. Смятах просто да опитам да пусна мотора и да се задуша, да се самоубия“.

41 дни сама в океана: Трагичната история, вдъхновила филма "Дрейф"

Той каза, че се е чувствал като „лесна мишена, която течението отнася на юг, далеч от курса“.

Но след пет дни размисъл той се задейства и започва импровизирани ремонти на лодката с PVC тръби и гребла за каяк.

California man missing for over a month in the Pacific Ocean is suddenly found drifting off Hawaii https://t.co/xGo5bW7Z8O pic.twitter.com/bxyWDzuGQl — New York Post (@nypost) July 26, 2026

Разкрива, че се е хранил с остатъци от овесена каша, както и с риба и калмари, които падали в плавателния му съд, и е пил конденза, който събирал в кофа от морската вода.

Той каза: „Просто го ближех, за да оцелея“.

На Сато му отнема почти месец, за да се върне в морския маршрут от Калифорния за Хаваите, където във вторник е спасен по драматичен начин от преминаващ контейнеровоз на път за островите.

Невероятни кадри, заснети от него на борда, показват счупената му мачта и вълните, връхлитащи малкия съд, докато той се бори с течението на Тихия океан.

Кораб изчезна в Тихия океан след тайфуна "Синлаку" - издирват шестима души

Снимка от спасителната акция, заснета от борда на кораба Паша Хавай, показва степента на щетите и платната, плаващи в океана отдолу.

На моряците им отнема два опита, за да спуснат въжена стълба и да спасят Сато, след което са му предоставили дрехи и храна след седмици, прекарани в хранене с каквото намери.

Истинско чудо: Откриха мъж, затънал до раменете в кал 10 дни след изчезването му

Той каза: „О, Боже мой, да, бях във възторг, разбирате ли какво имам предвид? Плаках и бях толкова щастлив, а след това те ми донесоха плодове и вода и да, бяха толкова добри с мен, тези момчета“.

Ветроходецът сподели, че в момента е отседнал при роднина на Хаваите, но планира да замине за Филипините с по-голям плавателен съд.