Непълнолетно момиче е с опасност за живота след тежка катастрофа край Павликени

Н епълнолетно момиче е с опасност за живота, след като пострада тежко при катастрофа на пътя Павликени – село Стамболово. При инцидента е ранен и 18-годишният водач на автомобила, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

Произшествието е станало през нощта. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж от Павликени, е излязъл от пътното платно в участък с дясна крива и се е ударил в крайпътно дърво.

При удара шофьорът е получил фрактура на крака. Непълнолетната му спътничка – момиче от свищовското село Царевец, е с множество травми и е настанена за лечение в болницата във Велико Търново. Лекарите се борят за живота ѝ.

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На водача е взета кръвна проба за химичен анализ. Причините за катастрофата все още се изясняват.

По случая е образувано досъдебно производство.

По-рано от МВР съобщиха, че през изминалото денонощие шестима души са загинали при пътнотранспортни произшествия в страната, което превърна деня в един от най-тежките по брой жертви на пътя през последните месеци.