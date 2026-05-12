България

Още едно тяло на делфин изхвърли морето на плажа във Варна

Това е пореден случай за последните 10 дни

12 май 2026, 10:29
Източник: БТА

О ще едно тяло на делфин е било открито на плаж във Варна, съобщават очевидци. Случаят е пореден в рамките на последните десет дни, което поражда тревога сред местни жители и природозащитници.

По информация от мястото новите снимки, направени рано в понеделник сутрин, показват малко делфинче, изхвърлено на брега на централния плаж в морската столица.

Първият сигнал за подобен случай е подаден на 1 май, когато на плаж във Варна е открит мъртъв делфин. Само дни по-късно в социалните мрежи се появяват кадри, показващи още четири тела на делфини, изхвърлени на различни плажни ивици около града, предаде NOVA.

Всички случаи са докладвани до Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), която извършва проверки и събира данни. Към момента обаче няма официално потвърдена причина за смъртта на морските бозайници.

Експерти посочват, че възможните причини за подобни инциденти могат да бъдат различни – от заболявания при животните, през силни подводни шумови вълни, до влияние от човешка дейност като риболовни практики или морски транспорт.

Подобни случаи не са изолирани за Черноморския регион, като през последните години периодично се съобщава за изхвърлени на брега делфини. Това често предизвиква дискусии относно състоянието на морската екосистема и необходимостта от по-засилен мониторинг на морските бозайници.

Очаква се резултатите от проверките на институциите да дадат повече яснота за причините за зачестилите случаи край Варна.

