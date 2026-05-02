Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

В чера са били забелязани три мъртви делфина на плажа в Аспарухово. По труповете на бозайниците не са открити наранявания, предава NOVA .

Ден по-рано на централния плаж пък беше намерено тяло на бебе делфин.

Мъртви делфини на Каваците

Подаден е сигнал до РИОСВ, като експерти от екоинспекцията са извършили проверка и са отстранили телата.

Според доц. Виолин Райков от института по Океанология към БАН възможните причини са болест по животните, силни звукови вълни или човешка дейност. Експертите обаче са категорични, че такива случаи са спорадични и не оказват влияние на популацията на морските бозайници.