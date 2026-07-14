Черно море умира? Руски военни сонари ослепяват и избиват делфините

К рай бреговете на украинската Одеска област продължава да се регистрира масова смъртност сред делфините. Според учени от Националния природен парк „Тузловски лимани“, само през първата половина на 2026 г. са загинали около 20 000 делфина.

Общият брой на загиналите животни от началото на пълномащабната инвазия на Русия вече надхвърля 100 000, съобщава Иван Русев, доктор на биологичните науки и ръководител на научноизследователския отдел в националния парк.

Ключови моменти

Събиране на доказателства: Учените документират всеки отделен случай за бъдещи производства в международните съдилища и за украинското разследване за екоцид по член 441 от Наказателния кодекс, като целта е да се изискат репарации от Русия.

Ефектът на „отровената верига“: Тъй като не могат да ловуват, отслабналите делфини изгарят собствените си мастни резерви. Това освобождава натрупаните токсини в телата им, което води до самоотравяне и ги прави уязвими за смъртоносни вирусни инфекции.

Защо умират: Основните причини включват разрушаването на ехолокационните системи на делфините от руските военни сонари, акустични травми от експлозии (които могат да предизвикат декомпресионна болест) и тежкото химическо замърсяване на Черно море.

Мащаб на трагедията: Общият брой на загиналите делфини от началото на пълномащабната инвазия може вече да е надхвърлил 100 000.

Масова смърт на делфини

Националният природен парк „Тузловски лимани“ остава единствената институция, която систематично документира екологичните последици от войната още от първите дни на пълномащабното нахлуване на Русия.

„Само през последните 55 дни сме регистрирали 71 мъртви делфина в рамките на националния парк. И това са само животните, които морето е изхвърлило на брега“, заяви Русев.

Той подчерта, че около 95% от труповете на делфините потъват, а достъпът до много крайбрежни райони остава ограничен, което означава, че реалният брой на загиналите вероятно е много по-висок. Според последните оценки, повече от 100 000 делфина може да са намерили смъртта си по време на четирите и половина години на пълномащабна война.

В момента служителите на парка документират всеки намерен мъртъв делфин, докато тече наказателно разследване за екоцид по член 441. Очаква се събраните доказателства да бъдат използвани в бъдещи международни съдебни дела за търсене на репарации от Русия.

Военните сонари оставят делфините слепи

Най-голямата заплаха за черноморските китоподобни се оказа използването на военни сонари. Руските подводници и военни кораби създават огромен подводен шум, особено в северозападната част на Черно море.

По време на сезонната си пролетна миграция, делфините, навлизащи в тези райони, се сблъскват с нарушаване на ехолокационните си системи. В резултат на това те практически ослепяват и губят способността си да се ориентират.

Верижната реакция, водеща до смърт:

Загуба на ехолокация: Делфините вече не могат да откриват риба, която е единственият им източник на храна.

Глад: Животните са принудени да оцеляват, като изгарят мастните си резерви.

Самоотравяне: Токсичните химикали, натрупани в мазнините им през годините на морско замърсяване, се освобождават в организмите им.

Срив на имунната система: Отслабналите им тела стават силно уязвими за морбиливируси – инфекции, които при нормални обстоятелства не биха били фатални.

Експлозии и декомпресионна болест

Войната по море означава постоянен акустичен и физически стрес. Взривовете по време на бойни операции и освобождаването на окупирани територии имат опустошителни последици за делфините.

„Водата провежда звука много по-добре от въздуха, така че взривната вълна засяга животните много по-мощно. Една силна експлозия може мигновено да изтласка делфина към повърхността. Когато той изплува твърде бързо от дълбокото, развива т.нар. декомпресионна болест“, обясни Иван Русев.

Внезапната промяна в налягането води до отделяне на азот в кръвния поток, разкъсване на капиляри и мъчителна болка, която може да предизвика дори сърдечен удар.

Друга заплаха идва от дрейфуващите морски мини, които периодично детонират и убиват всичко в близост, както и от фосфорните боеприпаси, които могат да причинят тежки изгаряния под водата.

Токсичен коктейл в Черно море

Черно море е натрупало безпрецедентно ниво на токсини в резултат на войната:

Техногенни катастрофи: Разрушаването на язовир „Каховка“ изхвърли в морето около 10 000 тона гориво, смазочни материали и тежки метали.

Потопени плавателни съдове: Останки от руски военни кораби, включително крайцера „Москва“, както и санкционирани баржи, унищожени по време на войната.

Разливи на замърсители: Течове на гориво от руски танкери в Керченския проток и разливи на слънчогледово олио в украинската Одеска област по-рано тази пролет.

Тъй като делфините се намират на върха на морската хранителна верига, те в крайна сметка се оказват крайните приемници на всички тези токсични вещества.

Защо е важно документирането на смъртните случаи

Работата, извършвана от учените по крайбрежието, е нещо повече от екологичен мониторинг, тя е свързана и със събирането на доказателства за бъдещи международни съдебни дела. Всеки открит мъртъв делфин служи като доказателство за опустошителното екологично въздействие на войната.

Популациите на черноморските китоподобни никога не са били подлагани на толкова огромен натиск и тяхното оцеляване сега е по-несигурно от всякога.

„Тежкото химическо замърсяване може да се разпространи чак до Босфора, засягайки цялото Черно море. Рисковете са изключително високи. Можем да загубим уникална екосистема. Без делфини Черно море вече няма да бъде „живо“ море, то ще започне да деградира и животът в него постепенно ще изчезне“, заключи Русев.