МОСВ сезира прокуратурата за смъртта на делфини и птици край Шабла

М инистерството на околната среда и водите (МОСВ) е предало на прокуратурата резултатите от анализа на загиналите птици и делфини край Шабла, съобщават от министерството.

След постъпването на всички документи, които доказват, че причината за смъртта на буревестниците и китоподобните е удавяне, министерството изпрати сигнал до прокуратурата в Добрич. Четири от китоподобните и единадесет от буревестниците бяха предадени за аутопсия в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ - Стара Загора. Във ветеринарномедицинското становище и аутопсионните протоколи за птиците е посочено наличие на диатомни водорасли, а за делфините – на белези от мрежи и други признаци, които сочат удавяне.

На 19 и 20 март Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Варна извърши проверки по сигнали от граждани и организации по цялата плажна ивица от с. Дуранкулак, през с. Крапец до с. Езерец. Бяха открити множество умрели птици, предимно буревестници, както и девет китоподобни от видовете афала, обикновен делфин и муткур.

За изясняване на причините бяха взети проби за качеството на водата, а от страна на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) - проби за птичи грип. Данните показват, че водата не е замърсена, а пробите за птичи грип са отрицателни.

МОСВ счита, че съвместната работа с рибарския сектор трябва да продължи, за да се ограничат подобни инциденти в бъдеще.

От сдружение "Зелени Балкани" публикуваха резултатите от аутопсиите на птиците и морските бозайници на 14 април. РИОСВ - Варна съобщиха за открити мъртви птици по крайбрежието на Шабла в средата на март. Басейнова дирекция "Черноморски регион" възложи проверка на качеството на водата, а от БАБХ съобщиха, че пробите за птичи грип са отрицателни.