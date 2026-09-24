България

Депутатите изслушват земеделския министър за мерките срещу шарката по животните

Последното потвърдено огнище е в село Тянево, област Хасково, където заболяването е установено в стопанство с 27 овце

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 07:01
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М инистърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде изслушан в Народното събрание заради разпространението на шарката по овцете и козите и предприетите мерки за ограничаване на заболяването. Изслушването е в дневния ред на заседанието на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите.

Откриха огнище на шарка по овцете и козите в Хасковска област

Депутатите ще търсят информация за ефективността на предприетите противоепизоотични мерки, възможността за прилагане на спешна ваксинация, както и за обезщетяването на засегнатите животновъдни стопанства.

  • Ново огнище в Хасковско

Повод за изслушването е и продължаващото регистриране на нови случаи. Последното потвърдено огнище е в село Тянево, община Симеоновград, област Хасково, където заболяването е установено в стопанство с 27 овце.

Сигналът е подаден от самия стопанин след появата на клинични признаци при животните. По данни на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) той е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Случаят е определен като вторично възникнало огнище.

Около засегнатия обект са определени защитна и надзорна зона, в които са въведени ограничения и засилен ветеринарен контрол.

Това не е първият случай на шарка в района. През юли БАБХ установи първично огнище в Тянево в стопанство с 65 овце. След това в района бяха предприети мерки за ограничаване на разпространението на заболяването.

През август и септември в района бяха установени и други вторични огнища. На 11 септември например БАБХ съобщи за огнище в животновъден обект в Тянево с 193 овце и 140 кози.

Откриха огнище на шарка по овце в Първомай

  • Какви мерки се предприемат

Разпространението на заболяването доведе до въвеждането на ограничителни зони около засегнатите животновъдни обекти. В тях се прилагат мерки за контрол на движението на животни и се извършват ветеринарни проверки.

Още през юли министър Абровски посочи пред парламента, че Министерството на земеделието и храните и БАБХ разглеждат шарката по овцете и козите като сериозен риск за здравето на животните, устойчивостта на овцевъдството и козевъдството, както и за търговията с животни и продукти от тях.

Заради риск от шарка и шап: Засилват контрола върху движението на животни в Хасковско

Сред въпросите, които вече са били поставяни пред министъра в парламента, са контролът и движението на ваксините срещу заболяването, кадровото обезпечаване на БАБХ и предприетите мерки за превенция и надзор.

Редактор: Василена Василева
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