Депутатите изслушват земеделския министър за мерките срещу шарката по животните

М инистърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде изслушан в Народното събрание заради разпространението на шарката по овцете и козите и предприетите мерки за ограничаване на заболяването. Изслушването е в дневния ред на заседанието на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите.
Откриха огнище на шарка по овцете и козите в Хасковска област
Депутатите ще търсят информация за ефективността на предприетите противоепизоотични мерки, възможността за прилагане на спешна ваксинация, както и за обезщетяването на засегнатите животновъдни стопанства.
- Ново огнище в Хасковско
Повод за изслушването е и продължаващото регистриране на нови случаи. Последното потвърдено огнище е в село Тянево, община Симеоновград, област Хасково, където заболяването е установено в стопанство с 27 овце.
Сигналът е подаден от самия стопанин след появата на клинични признаци при животните. По данни на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) той е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Случаят е определен като вторично възникнало огнище.
Около засегнатия обект са определени защитна и надзорна зона, в които са въведени ограничения и засилен ветеринарен контрол.
Това не е първият случай на шарка в района. През юли БАБХ установи първично огнище в Тянево в стопанство с 65 овце. След това в района бяха предприети мерки за ограничаване на разпространението на заболяването.
През август и септември в района бяха установени и други вторични огнища. На 11 септември например БАБХ съобщи за огнище в животновъден обект в Тянево с 193 овце и 140 кози.
Откриха огнище на шарка по овце в Първомай
- Какви мерки се предприемат
Разпространението на заболяването доведе до въвеждането на ограничителни зони около засегнатите животновъдни обекти. В тях се прилагат мерки за контрол на движението на животни и се извършват ветеринарни проверки.
Още през юли министър Абровски посочи пред парламента, че Министерството на земеделието и храните и БАБХ разглеждат шарката по овцете и козите като сериозен риск за здравето на животните, устойчивостта на овцевъдството и козевъдството, както и за търговията с животни и продукти от тях.
Заради риск от шарка и шап: Засилват контрола върху движението на животни в Хасковско
Сред въпросите, които вече са били поставяни пред министъра в парламента, са контролът и движението на ваксините срещу заболяването, кадровото обезпечаване на БАБХ и предприетите мерки за превенция и надзор.