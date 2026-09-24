Учени разкриха как непропорционално големите гърди влияят на здравето ни

З а жените с по-голям бюст болките в гърба и врата са добре познато ежедневие. Ново проучване обаче свързва наличието на непропорционално големи гърди с неочакван здравословен проблем, който на пръв поглед няма нищо общо с гръдния кош.

„Много хора възприемат уголемената гръдна тъкан предимно като козметичен въпрос, но нашите открития показват, че тя може да бъде свързана с много по-широк спектър от здравословни проблеми при жените“, заявява водещият автор на изследването Кристин Покок.

Изследователите са проучили конкретно макромастията - медицинско състояние, при което гърдите са необичайно големи спрямо телосложението на човек, без това да се ограничава до определен размер чашка.

Having disproportionately big boobs linked to a surprising health issue: study https://t.co/Jk9BEm2MbC pic.twitter.com/wFYF40SXhT — New York Post (@nypost) September 22, 2026

След анализ на здравните досиета на 687 жени, лекувани в неврологични клиники и центрове за главоболие, екипът установява, че пациентите с уголемена гръдна тъкан са два пъти по-склонни да изпитват болки във врата. При тях рискът от цервикална радикулопатия (прищипан нерв в областта на шията) също е повече от два пъти по-висок.

Освен това размерът на бюста влияе пряко и върху качеството на съня. Почти 50% от жените с макромастия са по-застрашени от обструктивна сънна апнея - състояние, при което мускулите на гърлото се отпускат и неколкократно блокират дихателните пътища по време на нощната почивка.

За много от засегнатите жени тези констатации едва ли са изненада. Може би по-неочаквано е разкритието, че пациентите с макромастия са с около 40% по-склонни да страдат от хронична мигрена в сравнение с жените без това състояние.

Въпреки че здравноосигурителните компании признават връзката между главоболието и прекомерно големия бюст, науката все още знае малко за това как точно макромастията влияе на неврологичните заболявания.

„С по-доброто разбиране на тези взаимовръзки можем да помогнем на жените да получават по-цялостна оценка и медицинска грижа за симптоми, които сериозно нарушават ежедневието им“, допълва Покок.

Много жени обмислят оперативно намаляване на бюста като решение за облекчаване на симптомите. При анализа на факторите, които надделяват за вземането на такова решение, изследователите установяват, че именно болката във врата е водещата медицинска причина за подлагане на хирургическа интервенция.

Наред с физическия дискомфорт и лошата стойка, симптомите на състоянието могат да включват още изтръпване на зърната, кожни инфекции и рани под гърдите, както и психологически последици като тревожност, депресия и проблеми със самооценката.

Докато макромастията е сравнително често срещана, нейната по-тежка форма - гигантомастията - е изключително рядко заболяване. В световен мащаб са документирани едва около 300 случая. При нея медикаментите могат да забавят растежа на тъканта, но в тежките случаи лекарите препоръчват хирургическа намеса или пълна мастектомия. Състоянието може да бъде отключено от пубертет, бременност, прием на определени лекарства, затлъстяване, автоимунни заболявания или хормонален дисбаланс.

Въпреки че първоначалните открития хвърлят допълнителна светлина върху проблема, учените са категорични, че са необходими още изследвания. Целта е да се изясни с точност как състоянието причинява мигрена, сънна апнея и шийни болки, и доколко своевременното лечение може да ги облекчи.