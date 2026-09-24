Любопитно

От скокове в кръвното до депресия: Защо есента разболява тялото ни

Лекарите предупреждават за сериозен ръст на сърдечносъдовите, кожните и дихателните проблеми през преходния сезон - ето за какво да следите

24 септември 2026, 06:37
От скокове в кръвното до депресия: Защо есента разболява тялото ни
Източник: iStock

С настъпването на есента заобикалящата ни среда се променя рязко. Падането на температурите, намаляването на влажността на въздуха, скъсяването на светлата част от денонощието и по-продължителният престой в затворени помещения оказват пряко влияние върху имунната, дихателната и нервната ни система. За хората с хронични заболявания този преходен период рядко преминава безпрепятствено.

Лекарите предупреждават, че много от есенните неразположения погрешно се отдават на „обикновена умора от смяната на сезоните“, което бави навременната диагноза. Ето подробно кои са най-засегнатите системи в организма и за кои тревожни сигнали трябва да следите.

1. Бели дробове и дихателни пътища: Вълната от есенна астма

Есента традиционно носи сериозен пик в обострянето на астмата и хроничните белодробни заболявания, като най-уязвими са децата и тийнейджърите.

Основен провокатор са честите респираторни вирусни инфекции, които дразнят лигавицата, както и рязкото навлизане на студен въздух в бронхите при дишане. Ако вече имате поставена диагноза, есента е моментът стриктно да спазвате предписаната инхалаторна терапия и в никакъв случай да не я прекъсвате самостоятелно.

  • Тревожни симптоми: Чести нощни пристaпи на кашлица, задух при обичайни разходки, свирене в гърдите, стягане или болка в гръдния кош, поява на храчки с кръвни следи.

2. Скритите есенни алергии: Не е само пролетен проблем

Противно на масовото схващане, алергиите не приключват с края на май. В края на лятото и началото на есента е пикът в цъфтежа на редица агресивни плевели (като амброзията), чийто прашец се разнася на десетки километри от вятъра.

В допълнение, със старта на отоплителния сезон въздухът в домовете и офисите става прекомерно сух. Това кара домашния прах, акарите и скритите плесени да циркулират по-активно, дразнейки дихателните пътища.

  • Тревожни симптоми: Упорно кихане, продължителна прозрачна хрема, заложен нос, сърбеж и зачервяване на очите. Ако тези прояви се повтарят всяка есен, консултирайте се с алерголог, вместо да ги лекувате като простуда с капки за нос.

3. Сърце и кръвоносни съдове: Рязък скок на кръвното налягане

Спадът на температурите кара периферните кръвоносни съдове да се свиват, за да запазят топлината в тялото. При хората с хипертония или сърдечносъдови проблеми това естествено свиване води до рязко покачване на стойностите на кръвното налягане.

Проучванията показват, че през есенните и зимните месеци инфарктите и инсултите зачестяват спрямо лятното тримесечие.

  • Тревожни симптоми: Силно главоболие в тила, световъртеж, шум в ушите или нестабилни измервания на апарата.

Кога да търсите спешна помощ: Поява на болка или стягане в гърдите, силен задух, смущения в говора, внезапна слабост или изтръпване на лицето или крайник.

4. Кожни заболявания: Изпитание за псориазис и атопичен дерматит

Кожата е първата бариера срещу студа и липсата на влага. Спадът на външните температури, комбиниран с горещия и сух въздух от климатиците и радиаторите, лишава кожната бариера от естествените ѝ мазнини.

При хора с псориазис липсата на достатъчно слънчева UV светлина през есента допълнително провокира появата на нови плаки. При атопичния дерматит пък студът води до напукване и силен сърбеж.

  • Как да се предпазите: Заменете агресивните сапуни с измиващи олиа, избягвайте много горещите душове (които допълнително изсушават) и нанасяйте богати хидратиращи емолиенти веднага след баня.
  • Тревожни симптоми: Поява на кървящи рани, болезнени гнойни корички.

5. Сезонно афективно разстройство: Когато мрачното време разболява психиката

Намаляването на слънчевите часове нарушава нивата на серотонин („хормона на щастието“) и мелатонин в мозъка. За някои хора това не е просто временна „есенна тъга“, а форма на клинична депресия, известна като Сезонно афективно разстройство (САР).

Ако подобно състояние се повтаря всяка есен в продължение на поне две поредни години и продължава с месеци, става дума за медицински проблем, който изисква специализирана грижа.

  • Тревожни симптоми: Постоянно чувство за празнота и потиснатост, загуба на интерес към хобита и работа, постоянна сънливост, необичаен апетит (особено към въглехидрати) и желание за пълна изолация от близки и приятели.

Практичен план за действие през есента:

Водете си дневник на симптомите: Записвайте кога се появяват кашлицата, главоболието или промените в настроението - това ще помогне на вашия лекар да открие точния тригер.

Подгответе дома си: Влажността на въздуха в помещенията трябва да се поддържа между 40% и 60%. Използвайте овлажнители и почиствайте редовно филтрите на климатиците.

Не променяйте лекарствата си сами: При първи деcompensации на кръвното налягане или астматични епизоди потърсете специалист, вместо самостоятелно да коригирате дозите на медикаментите.

Източник: rambler.ru    
есенно здраве смяна на сезоните хронични заболявания респираторни заболявания астма есенни алергии кръвно налягане кожни заболявания сезонна депресия превенция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Борислав Сарафов подава сигнал до премиера за политическа корупция

Борислав Сарафов подава сигнал до премиера за политическа корупция

Голям научен пробив: Български учени разкриха тайната на тежък генетичен синдром

Голям научен пробив: Български учени разкриха тайната на тежък генетичен синдром

„Светът става все по-мрачен“: Майката на Николай от „Петрохан“ с първи думи, след като Слави Трифонов събори паметника

„Светът става все по-мрачен“: Майката на Николай от „Петрохан“ с първи думи, след като Слави Трифонов събори паметника

„Епохално за скалния град“: Проф. Овчаров разкри нова голяма тайна на Перперикон

„Епохално за скалния град“: Проф. Овчаров разкри нова голяма тайна на Перперикон

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен
Ексклузивно

Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен

Преди 1 ден
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”
Ексклузивно

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Преди 1 ден
Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър
Ексклузивно

Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Преди 1 ден
Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта
Ексклузивно

Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

„Топлинен купол“ над Европа: Какво време ни очаква до края на септември и през октомври

България Преди 5 минути

На фона на глобалните аномалии от феномена „Ел Ниньо“, мощен „топлинен купол“ пренася горещ въздух от Африка към континента. Вижте какво показват прогнозите за температурите у нас и в Европа за края на септември и началото на октомври

Шофьор с 3,43 промила катастрофира с откраднат автомобил край Горна Оряховица

Шофьор с 3,43 промила катастрофира с откраднат автомобил край Горна Оряховица

България Преди 16 минути

46-годишният мъж е задържан, срещу него е образувано досъдебно производство

Илюстративно изображение на лютив спрей

Депутат размаха лютив спрей в испанския парламент и беше изгонен

Свят Преди 46 минути

Ана Васкес показа флакона по време на дебат за сигурността и миграционната ситуация в Сеута

НАП с важно напомняне: Остават дни за корекция на данъчните декларации

НАП с важно напомняне: Остават дни за корекция на данъчните декларации

България Преди 48 минути

Крайният срок е 30 септември

Първи случай в света: Изкуствен интелект предприе самостоятелна атака срещу държавни бази данни

Първи случай в света: Изкуствен интелект предприе самостоятелна атака срещу държавни бази данни

Свят Преди 53 минути

„Ситуацията е неприемлива“: Премиерът на Австралия скочи на Сам Алтман след опасен пробив в правителствени бази данни

.

Илияна Йотова обсъди мира и сигурността с генералния секретар на Франкофонията

България Преди 56 минути

В рамките на Общото събрание на ООН българският президент обсъди с Луиз Мушикивабо предстоящия избор на генерален секретар и срещата на върха в Камбоджа

<p>Асен Василев: ПБ се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива!</p>

Асен Василев: "Прогресивна България" се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива!

България Преди 1 час

Лидерът на ПП критикува решението за отпадане на забраната за износ на горива и промените в правилата за потребителските кредити

,

По-големи облекчения за семействата: Връщат до 600 евро за разходи за деца

Любопитно Преди 1 час

Законопроект предвижда по-високи данъчни облекчения за деца от 2027 г., а училищата минават към превенция и подкрепа, преди да налагат санкции на учениците

Meta показа най-малките си VR очила: Кино, което тежи едва 100 грама

Meta показа най-малките си VR очила: Кино, което тежи едва 100 грама

Технологии Преди 1 час

Една от основните критики на умните очила за виртуална реалност беше техният обем и тегло, като с новите Meta VR Glasses, компанията е решила този проблем и казва, че устройството ще може да се използва и за преносимо работно място

Пиян 16-годишен подкара кола и катастрофира във Великотърновско

Пиян 16-годишен подкара кола и катастрофира във Великотърновско

България Преди 1 час

Непълнолетният шофьор и 20-годишният му спътник са пострадали при инцидента в село Страхилово

“Игри на волята”

Нов провал върна Ураганите обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Канарите продължиха доминацията си и заслужиха Резиденцията

Доналд Тръмп

Съд нареди на Тръмп да възстанови достъпа на журналисти до Белия дом

Свят Преди 1 час

Федералният съд постанови, че отнемането на журналистическите пропуски вероятно е нарушило конституционните права на медиите

,

Извънредно положение на Хавай заради наближаващата буря „Ноло“, ураган заплашва и Мексико

Свят Преди 1 час

"Изключително опасният" циклон "Поло" носи риск от животозастрашаващи наводнения в мексиканския щат Гереро, докато Хавай затвори училища и мобилизира Националната гвардия заради бурята "Ноло"

София в 3D: Как технологиите ще променят градовете на бъдещето

София в 3D: Как технологиите ще променят градовете на бъдещето

България Преди 1 час

Учени и технологични експерти ще обсъждат изкуствения интелект, дигиталните двойници и климатичните промени на международен форум в столицата

Илияна Йотова

Йотова в Ню Йорк: България иска Музей на толерантността срещу антисемитизма

България Преди 1 час

Президентът заяви, че музеят трябва да разказва както за Холокоста, така и за уроците за бъдещето

Временният президент на Венецуела Делси Родригес

Делси Родригес обеща избори във Венецуела

Свят Преди 1 час

Правителството твърди, че води диалог с опозицията и ще гарантира участие на всички политически сили

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Как животните в Китай празнуват Есенната луна

sinoptik.bg
1

Ел Ниньо обещава топла есен

sinoptik.bg

Обувките на Есен 2026: Кои са тенденциите, в които си струва да инвестираме?

Edna.bg

Когато Брад Пит разказва за „сватбата на века“: За големите събития и малките истини в живота

Edna.bg

Борислав Сарафов подаде сигнал до премиера за политическа корупция и търговия с влияние

Nova.bg

„Ел Ниньо” обещава топла есен

Nova.bg