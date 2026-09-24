България

27 кандидати за „Дондуков“ 2: Ето как ще изглежда битката за президент

Предизборната кампания започва на 25 септември, а първият тур е насрочен за 25 октомври

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 06:49
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О става само ден до официалното начало на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на България. Кампанията започва в 00:00 часа на 25 септември и ще продължи до 24:00 часа на 23 октомври, съгласно хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Жребият е хвърлен! Вижте номерата на кандидатите за президентските избори след тегленето в ЦИК

В надпреварата за „Дондуков“ 2 участват 27 кандидат-президентски двойки. Първият тур на изборите ще се проведе на 25 октомври, а ако никой от кандидатите не получи необходимия резултат за избиране на първи тур, балотажът ще бъде седмица по-късно - на 1 ноември.

  • Номерата в бюлетината вече са ясни

Ден преди официалния старт на кампанията ЦИК проведе публичен жребий, с който бяха определени поредните номера на всички кандидат-президентски двойки в бюлетината. Жребият се състоя на 23 септември в сградата на Народното събрание.

Ето как изглежда подредбата:

№1 - Георги Димов и Димитър Шивиков
№2 - Росен Миленов и Иван Иванов
№3 - Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков
№4 - Андрей Гюров и Георги Кандев
№5 - Йордан Малджански и Валентин Христов
№6 - Камен Тасков и Галя Иванова
№7 - Нако Стефанов и Нина Ламбова
№8 - Методи Бъчваров и Ленин Станоев
№9 - Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев
№10 - Мария Колева и Валери Велковски
№11 - Костадин Костадинов и Петър Волгин
№12 - Александър Томов и Сергей Инджов
№13 - Борис Анзов и Бранимир Мичев
№14 - Румяна Ченалова и Георги Георгиев
№15 - Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев
№16 - Иво Лулчев и Стефан Попов
№17 - Радостин Василев и Красимир Манов
№18 - Иван Христанов и Стоянка Черкезова
№19 - Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева
№20 - Величка Георгиева и Росен Иванов
№21 - Волен Сидеров и Славчо Велков
№22 - Николай Ненчев и Цвета Кирилова
№23 - Искра Недева и Стоян Георгиев
№24 - Пламен Пасков и Светозар Съев
№25 - Илияна Йотова и Кирил Вълчев
№26 - Боян Станков - Расате и Йордан Манасиев
№27 - Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов.

Определените номера ще бъдат еднакви както за гласуването в страната, така и за това извън България. Те ще бъдат изписани в бюлетините и в протоколите на секционните и районните избирателни комисии.

  • Гласуването в чужбина

Българите зад граница също трябва да следят важен срок. До 29 септември могат да подават заявления за гласуване извън страната. Заявлението може да бъде подадено електронно през сайта на ЦИК, както и писмено до дипломатическо или консулско представителство.

Електронните заявления могат да се подават до 24:00 часа българско време на 29 септември. Те служат както за образуване на избирателни секции извън страната при необходимия брой заявления, така и за включване на избирателите в списъците за гласуване извън страната.

ЦИК вече е определила местата, в които ще се образуват секции извън страната по действащите правила. Окончателното определяне на местата и броя на секциите според постъпилите заявления предстои в началото на октомври.

  • Как ще се гласува

На 25 октомври българските избиратели ще избират президент и вицепрезидент. Машинно гласуване ще има в секциите с 300 или повече избиратели, като ЦИК е определила и изключенията, предвидени в Изборния кодекс. В секциите с по-малко от 300 избиратели ще се гласува с хартиена бюлетина.

Кампанията официално започва в петък, 25 септември. До изборния ден кандидатите ще представят своите програми и приоритети, а партиите, коалициите и инициативните комитети ще водят предизборна кампания съобразно правилата, определени от Изборния кодекс и ЦИК.

Редактор: Василена Василева
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