Забраната за изпреварване на камиони над 12 тона влиза за обсъждане в НС

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Н ови предложения за промени в Закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност.

Сред обсъжданите мерки е пълна забрана за превозни средства с допустима максимална маса над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища.

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Според мотивите към предложението целта е да се ограничат предпоставките за тежки пътни произшествия. При изпреварване на тежкотоварни автомобили по двулентови пътища маневрата може да продължи по-дълго и да създаде допълнителен риск за останалите участници в движението.

Идеята обаче предизвика различни реакции в транспортния бранш.

Превозвачите посочват, че подобна мярка може да допринесе за безопасността на пътя, но според тях тя би била по-ефективна, ако се прилага в най-натоварените дни и часове, когато трафикът е най-интензивен.

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Временно спиране от движение заради проблеми с гумите

Другото предложение предвижда автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение.

Мярката е част от предложенията за затягане на контрола върху техническото състояние на превозните средства. Целта е от движение да бъдат отстранявани автомобили, при които установените неизправности създават риск за безопасността на водача и останалите участници в движението.