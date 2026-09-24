Забраната за изпреварване на камиони над 12 тона влиза за обсъждане в НС

Н ови предложения за промени в Закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност.
Сред обсъжданите мерки е пълна забрана за превозни средства с допустима максимална маса над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища.
Забраняват на тировете да изпреварват по автомагистрали
Според мотивите към предложението целта е да се ограничат предпоставките за тежки пътни произшествия. При изпреварване на тежкотоварни автомобили по двулентови пътища маневрата може да продължи по-дълго и да създаде допълнителен риск за останалите участници в движението.
Идеята обаче предизвика различни реакции в транспортния бранш.
Превозвачите посочват, че подобна мярка може да допринесе за безопасността на пътя, но според тях тя би била по-ефективна, ако се прилага в най-натоварените дни и часове, когато трафикът е най-интензивен.
Транспортният министър очаква от АПИ да коригира заповедта за камионите
Временно спиране от движение заради проблеми с гумите
Другото предложение предвижда автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение.
Мярката е част от предложенията за затягане на контрола върху техническото състояние на превозните средства. Целта е от движение да бъдат отстранявани автомобили, при които установените неизправности създават риск за безопасността на водача и останалите участници в движението.