Свят

Румен Радев на посещение в Полша, обсъжда икономиката и МиГ-29

Премиерът ще разговаря с Доналд Туск за двустранното партньорство, сигурността и поддръжката на българските изтребители

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 08:42
Румен Радев на посещение в Полша, обсъжда икономиката и МиГ-29
Източник: БТА

П ремиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава, където днес ще бъде посрещнат официално от полския министър-председател Доналд Туск. В центъра на разговорите ще бъдат двустранните икономически отношения, сигурността и актуални теми от европейския дневен ред.

Радев и премиерът на Чехия обсъдиха сътрудничеството в отбраната и енергетиката

Сред обсъжданите направления се очаква да бъдат енергетиката, транспортът, отбранителната индустрия и иновациите. Ще бъдат разгледани и рисковете и предизвикателствата пред сигурността в Европа.

  • Икономическото партньорство

Посещението е второ за Румен Радев в Полша от началото на мандата му като премиер. През юни той участва в Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, която се проведе в Гданск.

Тогава Радев и Туск обсъдиха възможностите за разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство. Като перспективни области бяха посочени високите технологии, индустриите с висока добавена стойност и развитието на инфраструктурата.

Радев обсъди поддръжката на българските МиГ-29

По данни на полското правителство към днешната среща във Варшава ще има и делегация от представители на българския бизнес. Сред темите ще бъдат и преговорите за бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г., конкурентоспособността, разширяването на ЕС, миграционната политика и регионалното сътрудничество.

  • Поддръжката на МиГ-29

Във фокуса на визитата е и военното сътрудничество. Българският министър на отбраната Димитър Стоянов е част от делегацията и ще разговаря с полските си колеги за възможностите за осигуряване на резервни части за българските МиГ-29.

Още през юли Радев обсъди с ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие WZL-2 продължаването на поддръжката на българските изтребители. Полската компания от години участва в ремонта и техническото обслужване на МиГ-29.

Тогава Радев посочи, че България ще продължи да разчита на МиГ-29, докато бъде попълнена пълна бойна ескадрила от F-16, способна да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство. От WZL-2 заявиха готовност да продължат да оказват необходимото съдействие.

Радев на визита в Берлин

Междувременно през септември стана ясно, че три компании проявяват интерес към ремонта на двигателите на българските МиГ-29. Сред тях е именно полската WZL-2, заедно с българските „Авионамс“ и „Авиостарт“.

Днешната визита на Румен Радев е първото посещение на български премиер във Варшава от 15 години, посочва полското правителство.

Редактор: Василена Василева
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