Свят

Pornhub е разследван от британския онлайн регулатор

Ofcom се опасява, че Pornhub е разчитал прекомерно на проверките за възраст на Apple, за да не допуска деца до платформата

24 септември 2026, 06:42
Pornhub
Pornhub   
Източник: Istock
  • Британският регулатор Ofcom започна разследване срещу Aylo, собственик на Pornhub, заради използването на проверките за възраст на Apple за достъп до платформата.
  • От юли 2025 г. британският Закон за онлайн безопасността изисква порно сайтовете да прилагат ефективни проверки, които да не допускат деца до съдържание за възрастни.
  • Ofcom смята, че Aylo може да не е тествала достатъчно новата система и подчертава, че именно компанията носи отговорност, дори проверката да се извършва чрез технология на Apple.

Британският регулатор за онлайн безопасност Ofcom започна в сряда разследване срещу компанията Aylo, която е собственик на Pornhub, заради разчитането ѝ на базираните на устройства проверки за възраст на Apple, които трябва да предотвратяват достъпа на деца до платформата, пише POLITICO.

От юли 2025 г. всички сайтове и приложения, които предоставят достъп до порнографско съдържание, трябва да разполагат с проверки за възраст, които да не допускат деца до съдържание за възрастни съгласно британския Закон за онлайн безопасността (Online Safety Act).

През февруари Pornhub блокира достъпа на всички нерегистрирани потребители във Великобритания, като се оплака, че сайтът е отчел спад на трафика, тъй като посетителите масово са се насочили към сайтове, които не спазват изискванията. Компанията заяви, че само проверки на възрастта, извършвани на ниво устройство от компании като Apple и Google, биха осигурили равнопоставени условия.

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През май сайтът обяви, че отново ще бъде достъпен за потребителите на Apple, след като компанията въведе проверки за възраст като част от последната си актуализация на софтуера за iOS.

Ofcom обаче заяви, че „Aylo може да не е извършила достатъчно задълбочена проверка и тестване, преди да въведе новия си процес за удостоверяване на възрастта“. Съгласно Закона за онлайн безопасността именно доставчикът на услугата, в случая Aylo, а не Apple, носи отговорност да гарантира, че този процес е високоефективен.

„Онлайн проверките на възрастта са жизненоважна мярка за защита, която има за цел да предотврати достъпа на деца до неподходящо или вредно съдържание, включително порнография. Очакваме технологичните компании да гарантират, че проверките за възраст са високоефективни, преди да ги въведат. Всичко по-малко от това може да изложи децата на риск“, заяви Джордж Лъсти, директор по правоприлагането в Ofcom.

 

Източник: POLITICO    
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