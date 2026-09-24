България

Президентът Илияна Йотова се обяви за създаване на Български културен институт

Догодина България ще бъде домакин на регионална среща за свързаност, посветена на т. нар. Среден коридор между Европа и Азия

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 07:54
Президентът Илияна Йотова се обяви за създаване на Български културен институт
Източник: БТА

П резидентът Илияна Йотова се обяви за създаване на Български културен институт. България е единствената страна от Европейския съюз, която няма такава институция, отбеляза тя с "голяма тревога" на празничен коктейл по случай Деня на независимостта - 22 септември, в Генералното консулство на Република България в Ню Йорк снощи. Президентът даде пример с испанския институт "Сервантес" и германския Гьоте-институт.

Илияна Йотова каза, че за нея това е "една мечта", при условие че България е страна, която може да се гордее с 14-вековна история. Президентът изрази увереност, че Ню Йорк ще е един от градовете, в които бъдещият Български културен институт ще има свой филиал.

Илияна Йотова подчерта стратегическото местоположение на България, което, по думите ѝ, открива възможности в тези сложни геополитически времена. Тя по-конкретно посочи страната ни като незаобиколим фактор при изграждането на транспортни и енергийни коридори.

Догодина България ще бъде домакин на регионална среща за свързаност, посветена на т. нар. Среден коридор между Европа и Азия. 

Президентът Йотова каза още, че се е срещнала вчера с много големи американски инвеститори, които проявяват интерес към България, и то по тяхна инициатива. Те ще посетят страната ни другия месец, заяви тя, без да даде подробности.

В тази връзка Илияна Йотова открои възможностите за инвестиции в България и призова представителите на българската общност в най-многолюдния град в САЩ да лобират за страната ни при всеки повод.

В края на събитието бе изпълнен българският химн. Силвия Стоянов - българско момиче, живеещо в Ню Йорк - изпълни "Бре, Стояне" - песен, написана от Парашкев Хаджиев по текст на народна песен. 

Празничният коктейл по случай Деня на независимостта бе организиран от Посолството на България във Вашингтон и Генералното консулство на България в Ню Йорк.

Домакини на приема бяха временно управляващият Посолството на България в САЩ Стефка Йовчева и генералният консул на България в Ню Йорк Ангел Ангелов.

Освен президента, почетни гости на събитието бяха министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Илияна Йотова е на посещение в Ню Йорк, където оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. По-рано вчера тя произнесе от трибуната на ООН своята реч по време на дебатите.

Редактор: Василена Василева
Източник: Специален пратеник на БТА Николай Станоев    
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