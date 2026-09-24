МВР разследва половин година полицай от Русенско за нарушение на Етичния кодекс

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МВР вече половин година разследва полицай от Русенско за нарушение на Етичния кодекс. Става дума за ситуация, заснета от охранителни камери в град Бяла, на която се вижда как началникът на „Криминална полиция“ в града Николай Янков нарушава правилата за движение по пътищата и влиза в конфликт с гражданин.

На полицая вече е съставен акт за установяване на административно нарушение, а впоследствие е издадено и наказателно постановление. По информация на адвоката на потърпевшия Янков е платил глоба от 50 лева. Дисциплинарната проверка по случая обаче все още не е приключила.

Пред NOVA адвокат Пламен Георгиев разказа подробности за случая. Записът от охранителните камери е предоставен на NOVA от гражданина, който е участвал в конфликтната ситуация.

Как е възникнал конфликтът

По думите на Георгиев случката е станала на кръстовище на централна улица в Бяла. Автомобилът на полицая е предприел маневра за заобикаляне, без да пропусне останалите участници в движението.

„Той идва от кръстовището, като не спазва задължителните указания, които са в Закона за движението по пътищата. Вижда се на клипа, че минута и половина стои, като пречи на другите участници в движението да се движат“, заяви Георгиев.

След това полицаят се легитимира със служебната си карта и започва да обяснява на останалите участници в движението кой има предимство.

Според адвоката използването на служебната карта в тази ситуация е проблематично.

„Има една инструкция за издаването и използването на служебните карти в МВР, в която изрично пише, че полицаите използват служебните карти, за да се легитимират при изпълнение на служебните си задължения. А тук изпълнение на служебни задължения няма. Тук има решаване на личен житейски конфликт“, коментира Георгиев.

Какво е установила проверката

Случаят е бил сигнализиран до министъра на вътрешните работи. По думите на адвоката на 8 април е образувана преписка, която е изпратена за образуване на дисциплинарна комисия в ОДМВР - Русе.

На 19 май Георгиев е бил извикан, за да даде сведения по случая.

През юни на Николай Янков е съставен акт за установяване на административно нарушение. След това е издадено наказателно постановление, а по информация на адвоката е платена глоба от 50 лева.

От МВР са потвърдили, че по случая е образувана дисциплинарна проверка и производство. Към момента то все още не е приключило.