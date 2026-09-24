България

Жълт код в четвъртък: Слана и рязко застудяване идват у нас

Максималните температури ще са между 19° и 24°

Обновена преди 15 минути / 24 септември 2026, 06:30
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  • За четвъртък, 23 септември, е обявен жълт код за слана в София област, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник; температурите ще достигнат 19°-24°.
  • Времето ще е предимно слънчево, но в планините са възможни валежи, а по най-високите върхове – сняг; по Черноморието температурите ще са 20°-23°.
  • От петък се очаква захлаждане и увеличаване на валежите - първо в Западна България, а в събота и в останалата част от страната, с максимални температури до 16°-21°.

Внимание, слана! Това предупреждение отправят синоптиците от Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за слана в части от страната за четвъртък, 23 септември.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен.

Максималните температури ще са между 19° и 24°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 24 септември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 24 септември 2026 г. Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: София Област, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник.

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни. Могат да се очакват малки проблеми при дейности на открито.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 24.09.2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 24.09.2026 г. Източник: НИМХ

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове – сняг. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около .

По Черноморието ще е предимно слънчево, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северозапад, след обяд – от югоизток-юг. Максималните температури ще бъдат 20°-23°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и в петък и събота ще бъде предимно облачно.

В петък валежи ще има на много места в Западна България, а в събота и в останалата част от страната. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 25 септември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 25 септември 2026 г. Източник: НИМХ

В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югоизток, впоследствие отново ще се обърне от северозапад, а в събота - от север-североизток. Хладно време с минимални температури предимно междуи 12°, максимални между 16° и 21°, в петък в югоизточните райони все още до около 25°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 26 септември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 26 септември 2026 г. Източник: НИМХ
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