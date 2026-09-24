Жълт код в четвъртък: Слана и рязко застудяване идват у нас

- За четвъртък, 23 септември, е обявен жълт код за слана в София област, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник; температурите ще достигнат 19°-24°.
- Времето ще е предимно слънчево, но в планините са възможни валежи, а по най-високите върхове – сняг; по Черноморието температурите ще са 20°-23°.
- От петък се очаква захлаждане и увеличаване на валежите - първо в Западна България, а в събота и в останалата част от страната, с максимални температури до 16°-21°.
Внимание, слана! Това предупреждение отправят синоптиците от Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за слана в части от страната за четвъртък, 23 септември.
В четвъртък ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен.
Максималните температури ще са между 19° и 24°.
Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: София Област, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник.
При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни. Могат да се очакват малки проблеми при дейности на открито.
В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове – сняг. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северозапад, след обяд – от югоизток-юг. Максималните температури ще бъдат 20°-23°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.
През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и в петък и събота ще бъде предимно облачно.
В петък валежи ще има на много места в Западна България, а в събота и в останалата част от страната. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество.
В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югоизток, впоследствие отново ще се обърне от северозапад, а в събота - от север-североизток. Хладно време с минимални температури предимно между 7° и 12°, максимални между 16° и 21°, в петък в югоизточните райони все още до около 25°.