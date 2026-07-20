България

Скандалът между Демерджиев и ДПС ескалира отново днес

ДПС: Методична дезинформационна и манипулационна ПР-кампания на министър Демерджиев

Николай Киров Николай Киров

20 юли 2026, 14:49
Скандалът между Демерджиев и ДПС ескалира отново днес
Източник: БТА

„България и САЩ работят за повишаване на ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон „Магнитски“, и за установяване на лицата, които подпомагат санкционирани българи да ги заобикалят. Предоставих данни за доста хора и ще предоставя за още, които правят опити санкционирани да избегнат „Магнитски“. Ние нямаме касателство дали ще бъде разширяван списъкът“. 

Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти след завръщането си от САЩ.

МВР е предало на САЩ данни за схеми за заобикаляне на санкциите „Магнитски“

„Трябва да се предприемат действия спрямо тези, които активно подпомагат санкционираните лица да избягват санкциите. Това е недопустимо“, каза Демерджиев.

По думите му българските власти са предоставили на американската страна данни за редица лица и ще продължат да изпращат допълнителна информация. „Разбрахме, че има сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на САЩ“, заяви вътрешният министър.

Демерджиев уточни, че въпросът за евентуално разширяване на списъка със санкционирани лица не е бил предмет на обсъжданите действия.

„Това е прерогатив на американските власти“, каза той.

Демерджиев: Прокуратурата е доста колеблива в действията си

По думите му разговорите са били насочени към това санкциите да бъдат реално ефективни и санкционираните лица да ги понесат, „а не да ги заобикалят по един елементарен начин чрез помощта на други“.

България и САЩ ще действат по паралелни направления – американските власти ще преценяват дали има данни за престъпления, попадащи под юрисдикцията на САЩ, а българските правоохранителни органи ще проверяват за нарушения и престъпления по българското законодателство.

Той посочи, че сред обсъжданите възможни действия са и наказателни производства. „Коментирани са всякакви мерки, включително и започване на наказателни производства и всички произтичащи от това последици“, каза министърът.

Запитан как ще коментира сигналите, които ДПС подават срещу него, Иван Демерджиев посочи: „Сигналите на ДПС са израз на отчаяния. Не мога да им помогна“.

От ДПС отговориха на думите на вътрешния министър.

„Методичната дезинформационна и манипулационна ПР-кампания на министър Демерджиев, за компрометиране на политически опонент с фейк новини и незаконно преследване в името на реализиране на личните му политически амбиции“. 

ДПС със сигнал до СГП с искане да провери Демерджиев за негови действия, извършени без надзора на прокуратурата

Това се казва в позиция на ДПС, разпространена от пресцентъра на партията.

„PNR - скандалът, в който Демерджиев забърка България още дълго ще оттеква и вече нанесе много сериозни щети на репутацията на България в сферата на международната сигурност.  Всеизвестните факти за целта и действието на закона „Магнитски“ и OFAC, които ангажират единствено американската държава, нямат действие в Европейския съюз и България. И по този въпрос има еднозначно становище както на ЕП, така и действащ регламент, който забранява екстериториално приложение на подобни решения“, подчертават от ДПС.

„Що се отнася до мотивите на Демерджиев, то може да се направи обосновано предположение, че действията му са опит да „бяга пред вятъра“ и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти“, добавят от ДПС.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Демерджиев ДПС
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