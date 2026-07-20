Контрера ще сезира прокуратурата за поръчка за над 5 млн евро в София

О бществената поръчка на Столична община за доставка на 42 употребявани 20-метрови дизелови автобуса е предварително насочена към конкретен изпълнител, обяви във Фейсбук общинският съветник Карлос Контрера. Според него фактът, че в процедурата е постъпила само една оферта, потвърждава съмненията му, че конкурсът е бил организиран така, че да има предизвестен победител.

Контрера заяви, че още преди обществената поръчка да бъде одобрена от Столичния общински съвет заместник-кметът по транспорта публично е обявявал, че е осигурил автобуси Mercedes от Виена. По думите му това означава, че още преди началото на процедурата е било ясно какви автобуси ще бъдат закупени. Той призова прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията да извършат проверка.

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По информация на общинския съветник единственият участник е предложил цена от 119 850 евро без ДДС за автобус, или общо 5 033 700 евро без ДДС. Контрера отбелязва, че офертата е с около 500 хил. евро под максималната стойност, определена от Столична община, но подобни автобуси се предлагат на европейския пазар на цени около 77 хил. евро. Според него, дори след като се отчетат транспортните разходи, разликата остава значителна, а последващата поддръжка на употребяваните автобуси ще струва още милиони.

Според Контрера основният проблем е в техническата спецификация на обществената поръчка, която по думите му практически изключва всички останали възможни участници. Той посочва като пример изискванията автобусите да бъдат четириосови, с дължина между 18 и 20 метра, минимум 45 седящи места и двигател с мощност 235 киловата. По думите му комбинацията от тези параметри насочва към конкретна дизелова модификация на "Мерцедес" от Виена и практически изключва газовите и електрическите автобуси.

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Общинският съветник твърди още, че втора употреба 18-метрови автобуси на природен газ могат да бъдат закупени в Европа за между 33 хил. и 40 хил. евро за брой, което според него прави планираната покупка на дизелови автобуси значително по-скъпа.

Контрера постави и въпроси защо Столична община е избрала да закупи точно 42 автобуса, защо се залага на четириосови превозни средства, с каквито София няма опит, и защо доставките са разсрочени за период от година и половина?

След като е прегледал документацията по обществената поръчка, Контрера посочи, че има сериозни съмнения, че техническата спецификация не е изготвена в Столична община, а в офисите на единствения кандидат. Според него е възможно да не са спазени вътрешните правила на общината при подготовката и съгласуването на процедурата.

По тази причина той обяви, че ще сезира кмета Васил Терзиев и Инспектората на Столична община с искане да бъде проверено дали обществената поръчка е подготвена съгласно вътрешните правила. Освен това Контрера подготвя сигнал до прокуратурата с настояване да бъде разследвана процедурата, тъй като според него има съмнения за предварително договорен резултат и извършени нарушения.