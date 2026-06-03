Арестуваха мъж за мъчения и убийства на животни във Варна

О бластната дирекция на МВР във Варна се самосезира след разпространена в социалните мрежи снимка на мъж, за когото авторите твърдят, че изтезава и умъртвява животни.

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Извършителят е задържан, информираха от пресцентъра на полицията, предава БНР.

В момента текат процесуално-следствени дейности по случая и е образувано досъдебно производство за жестокост към животни.

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Материалите по делото са докладвани на прокуратурата.