Свят

Дрон с взривен материал изплува на плаж край Истанбул

Турската полиция обезвреди в контролирана среда дрон камикадзе с неустановен произход, открит на брега в Карабурун

20 юли 2026, 13:37
Дрон с взривен материал изплува на плаж край Истанбул
Източник: БТА
  • Дрон с неустановен произход, носещ взривен материал, изплува на централния плаж в Карабурун, северно от Истанбул.
  • Полицията отцепи района, а специализиран екип обезвреди дрона чрез контролиран взрив, без да бъдат допуснати инциденти.
  • Случаят се разследва, а кадри с изхвърления на брега дрон вече се разпространяват в социалните мрежи в Турция.

Дрон с неустановен произход, носещ взривен материал, изплува тази сутрин на централния плаж в градчето Карабурун, което се намира северно от Истанбул, предаде турската агенция ИХА. 

По информация на медията тази сутрин местни жители забелязали странен обект, който изплувал на брега полуразбит. След като подали сигнал, на място бил изпратен специализиран екип на полицията, който установил, че изплувалият обект е дрон камикадзе, носещ взривен материал. Екипът отцепил района и взривил изплувалия дрон в контролирана среда, за да премахне опасността за гражданите. 

Видеоклипове с изхвърления на брега дрон се появиха и в социалните мрежи в Турция.

Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

  • Повече за Карабурун

Карабурун е град и административен център на едноименния окръг в провинция Измир, Турция. Разположен е на върха на полуостров Карабурун, който оформя западната граница на Измирския залив и се вдава дълбоко в Егейско море. Името му на турски означава „черен нос“, наименование, което вероятно произлиза от тъмния, суров и скалист характер на носа. Районът е известен със своята девствена природа, стръмни скали, спускащи се към морето, и множество уединени заливи, което го превръща в привлекателна, но по-малко комерсиализирана дестинация.Историята на региона е дълбоко вкоренена в древността. Полуостровът е бил част от територията на Еритрея, един от дванадесетте града-държави в Йонийския съюз. Следи от древни селища могат да бъдат открити и днес. През османския период Карабурун е бил важен център за мореплаване и търговия. В началото на XV век той става епицентър на голямото въстание на Шейх Бедредин, което проповядва идеи за социална справедливост и обща собственост и е потушено с голяма жестокост. До принудителната обмяна на население между Гърция и Турция през 1923 г., полуостровът е бил дом на процъфтяваща гръцка общност, чието наследство все още личи в архитектурата на някои от старите къщи и църкви.Географски, полуостровът се характеризира с планински и пресечен терен, който ограничава мащабното земеделие, но създава уникални условия за специфични култури. Икономиката традиционно се основава на риболов, животновъдство и отглеждане на маслини, грозде и цитрусови плодове. Карабурун е национално известен със своите ароматни нарциси (nergis), които са важен износeн продукт и се честват с ежегоден фестивал през януари. Друг уникален местен продукт е маслината сорт „Хурма“, която ферментира естествено на дървото. В региона се отглежда и специфична местна порода кози, от чието мляко се произвежда висококачествено сирене. Чистите води и богатият подводен свят правят крайбрежието идеално за гмуркане и риболов.

В наши дни Карабурун се развива като дестинация за алтернативен и екотуризъм. Посетителите са привлечени от спокойствието, автентичната атмосфера и възможностите за бягство от масовия туризъм. Популярни дейности включват пешеходен туризъм по маркирани пътеки, посещения на малки семейни ферми и дегустация на местни продукти. Съхраняването на природното богатство е основен приоритет, като бреговете на полуострова са едно от последните убежища на застрашения средиземноморски тюлен монах. Същевременно, поради силните и постоянни ветрове, регионът се превръща в ключов център за производство на вятърна енергия в Турция, което предизвиква дебати относно баланса между устойчивото развитие и опазването на природния пейзаж.

 

 

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Дрон Турция Истанбул Карабурун Дрон камикадзе Взривен материал Полиция Контролиран взрив Плаж Разследване
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