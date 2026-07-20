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А1 предлага ново решение за наблюдение и сигурност на дома

Предложението съчетава умни устройства, AI известия и 7-дневно облачно съхранение

20 юли 2026, 13:45
А1 предлага ново решение за наблюдение и сигурност на дома
Източник: A1

А 1 разширява портфолиото си от дигитални услуги и решения за умния дом с ново предложение за наблюдение и сигурност. То съчетава устройствата смарткамера и смартзвънец с облачната услуга.

Чрез мобилно приложение потребителите могат да наблюдават дома си в реално време и да получават известия при регистрирани събития. Функциите за AI разпознаване позволяват на устройствата да различават хора, домашни любимци, превозни средства и други специфични ситуации, което ограничава броя на ненужните известия.

Услугата осигурява 7-дневно облачно съхранение, автоматично записване на регистрираните събития и достъп до историята на видеата от всяко място. Потребителите могат да получават и известия със снимка директно на телефона си, без да е необходимо да отварят приложението, за да проверят какво е предизвикало сигнала. Записите се съхраняват в защитена облачна среда с криптиране на информацията.

„С новото предложение обединяваме устройството, облачната услуга и управлението на абонамента в едно решение. Клиентите могат сами да инсталират камерата или видеозвънеца, да следят събитията през мобилно приложение и да управляват услугата през Моят А1. По този начин развиваме портфолиото си за умния дом с услуги, които отговарят на конкретни потребителски потребности“, заяви Симеон Донев, старши директор „Маркетинг“ в А1.

Смарткамера и смартзвънец се предлагат под наем за срок от 24 месеца в магазините на телекома срещу месечна такса от съответно 0,79 евро с ДДС и 0,99 евро с ДДС. Устройствата са предназначени за самостоятелна инсталация, а функциите за видеонаблюдение, запис и известяване се управляват през мобилно приложението на партньорите от TP-Link.

След предоставянето на устройство, услугата за облачно съхранение се появява в секция „Включени услуги“ в Моят А1 и се активира с един месец безплатно ползване. След изтичането на промоционалния период абонаментът продължава на цена от 1,59 евро с ДДС месечно за всяко устройство.

Абонаментът за смарткамера или смартзвънец е видим и може да бъде управляван през Моят А1, а месечната такса се включва в общата фактура на клиента. Така А1 предоставя устройството и свързаната с него облачна услуга от едно място, без необходимост от първоначална инвестиция в оборудване.

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