България

ДБ настоява за свикване на КСНС заради усложнената среда за сигурност

Според формацията България има нужда от координирана позиция на институциите в променящата се среда за сигурност в Европа

20 юли 2026, 14:12
ДБ настоява за свикване на КСНС заради усложнената среда за сигурност
„Демократична България“   
Източник: БТА
  • „Демократична България“ поиска от президента Илияна Йотова спешно да свика КСНС заради усложнената международна обстановка – войната в Украйна, напрежението в Черноморския регион и Близкия изток.
  • ДБ настоява за обща позиция на институциите по въпросите на националната сигурност, като предупреждава, че липсата на координация във външната политика отслабва доверието на съюзниците.
  • Формацията иска обсъждане на геополитическите рискове и действията на правителството, включително по теми като последните международни позиции на България и Киевската декларация.

„Демократична България“ (ДБ) изпрати писмо до президента Илияна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), съобщиха от пресцентъра на формацията. Войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции, се посочва в писмото на ДБ. В него се съобщава, че по закон редовни заседания на КСНС се провеждат най-малко веднъж на три месеца, а настоящата силно усложнена среда за сигурност изисква навременен институционален диалог, координирани действия и ясно формулирана национална позиция. 

Липсата на предвидимост, последователност и координация във външнополитическите позиции на България отслабва доверието на нашите партньори и съюзници и ограничава способността на страната да защитава националния си интерес в условията на задълбочаващи се кризи, заявиха още от ДБ в писмото към президента.

От ДБ миналата седмица изразиха настояване президентът Илияна Йотова да свика КСНС, на който да се обсъдят геополитическите рискове пред страната и геополитическите ни проекти във връзка с последните международни позиции и действия на правителството в т.ч. и Киевската декларация.

На 18 февруари 2025 г. КСНС е заседавал на тема "Рискове и заплахи пред националната сигурност, произтичащи от разпространението на наркотични вещества сред подрастващите".

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
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