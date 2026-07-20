ДБ настоява за свикване на КСНС заради усложнената среда за сигурност

„Демократична България“ поиска от президента Илияна Йотова спешно да свика КСНС заради усложнената международна обстановка – войната в Украйна, напрежението в Черноморския регион и Близкия изток.

ДБ настоява за обща позиция на институциите по въпросите на националната сигурност, като предупреждава, че липсата на координация във външната политика отслабва доверието на съюзниците.

Формацията иска обсъждане на геополитическите рискове и действията на правителството, включително по теми като последните международни позиции на България и Киевската декларация.

„Демократична България“ (ДБ) изпрати писмо до президента Илияна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), съобщиха от пресцентъра на формацията. Войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции, се посочва в писмото на ДБ. В него се съобщава, че по закон редовни заседания на КСНС се провеждат най-малко веднъж на три месеца, а настоящата силно усложнена среда за сигурност изисква навременен институционален диалог, координирани действия и ясно формулирана национална позиция.

Липсата на предвидимост, последователност и координация във външнополитическите позиции на България отслабва доверието на нашите партньори и съюзници и ограничава способността на страната да защитава националния си интерес в условията на задълбочаващи се кризи, заявиха още от ДБ в писмото към президента.

От ДБ миналата седмица изразиха настояване президентът Илияна Йотова да свика КСНС, на който да се обсъдят геополитическите рискове пред страната и геополитическите ни проекти във връзка с последните международни позиции и действия на правителството в т.ч. и Киевската декларация.

На 18 февруари 2025 г. КСНС е заседавал на тема "Рискове и заплахи пред националната сигурност, произтичащи от разпространението на наркотични вещества сред подрастващите".