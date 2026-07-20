ДБ настоява за свикване на КСНС заради усложнената среда за сигурност

- „Демократична България“ поиска от президента Илияна Йотова спешно да свика КСНС заради усложнената международна обстановка – войната в Украйна, напрежението в Черноморския регион и Близкия изток.
- ДБ настоява за обща позиция на институциите по въпросите на националната сигурност, като предупреждава, че липсата на координация във външната политика отслабва доверието на съюзниците.
- Формацията иска обсъждане на геополитическите рискове и действията на правителството, включително по теми като последните международни позиции на България и Киевската декларация.
„Демократична България“ (ДБ) изпрати писмо до президента Илияна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), съобщиха от пресцентъра на формацията. Войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции, се посочва в писмото на ДБ. В него се съобщава, че по закон редовни заседания на КСНС се провеждат най-малко веднъж на три месеца, а настоящата силно усложнена среда за сигурност изисква навременен институционален диалог, координирани действия и ясно формулирана национална позиция.
Липсата на предвидимост, последователност и координация във външнополитическите позиции на България отслабва доверието на нашите партньори и съюзници и ограничава способността на страната да защитава националния си интерес в условията на задълбочаващи се кризи, заявиха още от ДБ в писмото към президента.
От ДБ миналата седмица изразиха настояване президентът Илияна Йотова да свика КСНС, на който да се обсъдят геополитическите рискове пред страната и геополитическите ни проекти във връзка с последните международни позиции и действия на правителството в т.ч. и Киевската декларация.
На 18 февруари 2025 г. КСНС е заседавал на тема "Рискове и заплахи пред националната сигурност, произтичащи от разпространението на наркотични вещества сред подрастващите".