Theo: Правен съм в дискотека!

Ф еновете на качествената българска музика имат нов повод за вълнение! В най-новия епизод на The Voice Cast специален гост е Theo, който претърпя голяма метаморфоза от DJ до артист и изпълнител с голяма фен база. Откриваме какво стои зад сценичния образ, музикалното семейство и творчеството му.

Източник: The Voice

В откровено интервю, артистът разкри подробности около своите творчески търсения, вдъхновението зад последните си проекти и предизвикателствата, с които се сблъсква на сцената и извън нея. Theo не спести емоциите си и даде ексклузивен поглед върху това какво предстои за него в музикално отношение. Той говори за еволюцията в стила си и защо вярва, че сега е най-подходящият момент за експерименти.

Чуйте истории, които не сте чували досега: за процеса на създаване на хитовете, какви изненади подготвя за своите фенове през следващите месеци и как се чувства като част от Coca-cola The Voice турнето.

Източник: The Voice

Не пропускайте да изгледате целия разговор в канала на The Voice Radio & Tv и да се потопите в света на Theo. Този епизод на The Voice Cast е задължителен за всеки, който иска да разбере по-добре човека зад музиката.

Следете thevoice.bg за още горещи новини от света на музиката и ексклузивно съдържание с най-големите звезди!