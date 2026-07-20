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Гърция блокира санкциите срещу Русия заради газа?

ЕК: Поддържаме предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия

Николай Киров Николай Киров

20 юли 2026, 15:21
Гърция блокира санкциите срещу Русия заради газа?
Източник: iStock Photos/Getty Images

Г ърция се е противопоставила на забраната за транспорт на руски природен газ за трети страни, предвидена в предложения 21-ви пакет от санкции на ЕС срещу Русия, заради интересите на корабната компания „Дайнагаз“ (Dynagas), пише „Файненшъл таймс“.

Вчера Европейският съюз реши да отложи за 23 юли евентуално споразумение за нов пакет санкции срещу Русия заради агресията ѝ в Украйна поради липса на компромис между представителите на страните членки в Брюксел.

Двама източници са казали пред „Файненшъл таймс“, че гръцкият посланик в ЕС е заявил пред останалите представители на страните членки, че планираните ограничения ще „съсипят“ „Дайнагаз“.

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Компанията принадлежи на гръцкия корабен магнат Йоргос Прокопиу и е специализирана в транспорта на руски втечнен природен газ от Арктическия регион.

Още двама източници са потвърдили, че гръцкият посланик е посочил „Дайнагаз“ като причина Гърция да не подкрепи санкциите.

„Дайнагаз“ управлява флот от 27 газовоза, показват данните на портала за корабоплавателна информация Equasis. Сред тях е една трета от танкерите тип Arc7, които са построени достатъчно здраво, за да устояват на леда във водите в близост до руската инсталация за втечнен газ Ямал.

Прокопиу е собственик на „Дайнагаз“ и на „Дайнаком“ – подразделението за управление на петролни танкери, което е генерирало най-малко 915 милиона долара от търговия с руски суров петрол през последните три години, повече от всяка друга гръцка корабопритежателна компания, пише „Файненшъл таймс“.

„Дайнагаз“ е превозила над 10 млн. тона руски втечнен природен газ от началото на 2025 г., показват изчисленията на „Файненшъл таймс“, основани на компанията за данни и анализи Kpler. Идентифицирани са 11 кораба на „Дайнагаз“, които са извършили 144 курса за периода.

Гърция твърди, че „Дайнагаз“ няма да може да използва корабите, построени специално да обслужват инсталациите в Ямал, на друго място и би била принудена да ги продаде на руски или китайски компании. Високоспециализираните кораби са сред най-сложните и струват по около 300 млн. долара.

Останалите кораби от тип Arc7 са управлявани от „Сийпийк“ (Seapeak), собственост на базираната в Ню Йорк инвестиционна фирма „Стоунпийк“, и от японската „Мицуи ОСК Лайнс“. Един е собственост на руската „Совкомфлот“.

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„Поддържаме предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия, то все още се обсъжда и няма да навлизаме в подробности“, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с продължаващите от 9 юни преговори.

„Очакваме нашето предложение да бъде одобрено, добави говорителят. Знаем, че постигането на единодушие не е лесно. Досега приехме 20 решения за разширяване на санкциите и продължаваме работата за следващото решение в тази посока“, поясни говорителят.

Попитан дали ЕК възприема причините, изложени от Гърция с искане да отпадне предложената забрана на превоза на руски втечнен газ за страни извън ЕС, говорителят посочи, че вече е в сила решението за спиране на търговията с втечнен газ от Русия от следващата година.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Желязков, Петър Къдрев    
Гърция ЕС Русия Санкции
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