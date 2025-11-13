Съдят Габриела и Красимир от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни

О кръжната прокуратура в Перник внесе в съда обвинителен акт срещу 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, които бяха заподозрени в проявена жестокост към животни, причиняване на смърт по особено мъчителен начин и създаване на порнографски материали. Това съобщиха от Апелативната прокуратура в София.

Деянията им станаха публично достояние през пролетта тази година, но се разследват от много по-рано.

Говорят познати на Габриела, обвинена в насилие над животни (ВИДЕО)

Обвиненията срещу тях са свързани с изтезания и умъртвяване на животни, които мъжът и жената разпространявали онлайн срещу заплащане в криптовалути. За целта създали канал в приложението Telegram, където публикували видеа и предлагали „поръчкови“ клипове по заявка на клиенти от чужбина.

Как са действали Габриела и Красимир, обвинени в насилие над животни

Дейността на двамата обвиняеми обхваща период от март 2023 г. до декември 2024 г. и включва множество доказателства – компютърно-технически, ДНК и психологични експертизи. Те остават в ареста, а предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

По време на акцията по претърсване на адреси в Перник, София и други населени места бяха иззети компютри, телефони, пари, както и предмети, използвани за изтезанията, включително дрехите, с които жената е била облечена във видеоклиповете.

Задържаха мъж и жена, снимали и продавали видеа с насилие върху животни

През март хора се събраха в Перник на протест пред Съдебната палата срещу насилието над животни. Всички те се обединиха около настояването за незабавни промени в законодателството.