България

Куче ухапа 4-годишно дете край къща за гости във Върбица

Детето от Сливен е прегледано в болница в Шумен и освободено без сериозни наранявания

20 юли 2026, 14:21
Куче ухапа 4-годишно дете край къща за гости във Върбица
Източник: iStock
  • Четиригодишно дете от Сливен е било ухапано от куче край къща за гости във Върбица, след което е откарано в болница в Шумен и освободено без сериозни травми.
  • По случая е образувано досъдебно производство, като полицията и спешна помощ са реагирали веднага след сигнала.
  • Инцидентът отново поставя въпроса за контрола върху безстопанствените кучета, след като наскоро в Шуменско бяха прибрани три кучета, създавали опасност на автомагистрала „Хемус“.

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Сигнал за ухапано от куче дете до къща за гости край Върбица е подаден до полицията в ранните следобедни часове на 17 юли, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Към мястото на произшествието веднага са насочени екипи на полицията и спешна помощ. Пострадалото четиригодишно дете, което е от Сливен, е откарано в шуменската болница. След извършения преглед е освободено без травматични увреждания. 

По случая е образувано досъдебно производство. 

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Преди дни шуменски полицаи отведоха в общинския приют за животни три кучета, които изскачали пред автомобили на автомагистрала „Хемус“.

Миналата година от Дружеството за защита на животните в Шумен поискаха служител на общинската администрация в града, който специално да отговаря за кучетата и котките, както и за контрола от страна на администрацията върху нерегламентираното развъждане на животни.

Източник: БТА,  Станимир Савов    
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