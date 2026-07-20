Куче ухапа 4-годишно дете край къща за гости във Върбица

Четиригодишно дете от Сливен е било ухапано от куче край къща за гости във Върбица, след което е откарано в болница в Шумен и освободено без сериозни травми.

По случая е образувано досъдебно производство, като полицията и спешна помощ са реагирали веднага след сигнала.

Инцидентът отново поставя въпроса за контрола върху безстопанствените кучета, след като наскоро в Шуменско бяха прибрани три кучета, създавали опасност на автомагистрала „Хемус“.

Нахапаното от куче момиченце почина

Сигнал за ухапано от куче дете до къща за гости край Върбица е подаден до полицията в ранните следобедни часове на 17 юли, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Към мястото на произшествието веднага са насочени екипи на полицията и спешна помощ. Пострадалото четиригодишно дете, което е от Сливен, е откарано в шуменската болница. След извършения преглед е освободено без травматични увреждания.

По случая е образувано досъдебно производство.

Куче нахапа 6-годишно дете по главата

Преди дни шуменски полицаи отведоха в общинския приют за животни три кучета, които изскачали пред автомобили на автомагистрала „Хемус“.

Миналата година от Дружеството за защита на животните в Шумен поискаха служител на общинската администрация в града, който специално да отговаря за кучетата и котките, както и за контрола от страна на администрацията върху нерегламентираното развъждане на животни.