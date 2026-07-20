Скандал със Зендая: Актрисата отнесе вълна от критики заради 3000-годишни обеци

Х оливудската звезда Зендая се оказа в центъра на разгорещен скандал в социалните мрежи заради избора си на аксесоари. По време на фотосесия в Лондон за промоцията на новия суперпродуктов филм на Кристофър Нолан – „Одисея“, актрисата се появи с уникални обеци, изработени от древноирански златни медалиони. Паметниците на културата датират от 1-во хилядолетие пр.н.е., което ги прави приблизително на 3000 години, пише People.

Зендая комбинира елегантна бяла рокля на Jacquemus с артефактите, които са част от т.нар. „Съкровище от Зивие“ – колекция от изкуството на древните мидийци от VII век пр.н.е., открита в Северозападен Иран през 40-те години на миналия век.

От музейна ценност до холивудски блясък

Древните реликви са били преобразени в бижута от базирания в Лондон ювелир Глен Спиро, който ги е инкрустирал с диаманти и 18-каратово жълто злато. Те са част от специалната му колекция „Materials of the Old World“, която превръща исторически артефакти (включително 62-каратов колумбийски смарагд и злато от западноафриканското племе бауле) в съвременни украшения.

„Можеш да носиш на шията си нещо, което датира от хиляди години, но в същото време изглежда модерно и стилно“, споделя Спиро в интервю за списание Galeria през 2025 г.

От луксозната марка Barron London, която впоследствие придобива артефакта, съобщиха, че медалионите са поставени в защитна сглобка, която по никакъв начин не уврежда или променя оригиналните предмети. От фирмата направиха и коментар относно настоящата геополитическа обстановка и напрежението около Иран: „В момент, когато Иран често бива разглеждан през призмата на съвременните военни събития, се надяваме тези обеци да напомнят за трайното художествено, културно и историческо наследство на тази страна“.

Моден шедьовър или колониален вандализъм?

Мненията в интернет обаче рязко се разделиха. Докато някои фенове похвалиха Зендая и нейния стилист Лоу Роуч за смелия избор, мнозина определиха носенето на подобни реликви като проява на колониализъм и незачитане на културното наследство.

Another Zendaya look is making headlines, but not just for styling. The actress' 3,000-year-old Iranian earrings have sparked debate over the ethics of wearing ancient artifacts and timing amid U.S.-Iran tensions.



Full story: https://t.co/reHh6ZnXuu pic.twitter.com/cUVzWKOvhP — Preview.ph (@previewph) July 20, 2026

„Тези 3000-годишни ирански артефакти трябва незабавно да бъдат върнати на Иран или поне да се съхраняват в музей! Никой няма право да ги използва като модни аксесоари“, гласи един от най-популярните коментари в мрежата.

В новата адаптация на епичната творба на Омир, режисирана от Кристофър Нолан, Зендая влиза в ролята на богинята на мъдростта Атина. Във филма участват още звезди от ранга на Мат Деймън, Том Холанд, Ан Хатауей, Лупита Нионго и Кейт Бланшет.