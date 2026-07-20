Любопитно

Скандал със Зендая: Актрисата отнесе вълна от критики заради 3000-годишни обеци

Холивудската звезда Зендая попадна под кръстосан огън, след като се появи на червения килим с обеци, направени от 3000-годишни ирански артефакти. Критиците настояват безценното съкровище да бъде върнато в музей, вместо да служи за моден аксесоар

20 юли 2026, 13:57
Скандал със Зендая: Актрисата отнесе вълна от критики заради 3000-годишни обеци
Източник: Getty

Х оливудската звезда Зендая се оказа в центъра на разгорещен скандал в социалните мрежи заради избора си на аксесоари. По време на фотосесия в Лондон за промоцията на новия суперпродуктов филм на Кристофър Нолан – „Одисея“, актрисата се появи с уникални обеци, изработени от древноирански златни медалиони. Паметниците на културата датират от 1-во хилядолетие пр.н.е., което ги прави приблизително на 3000 години, пише People.

Зендая комбинира елегантна бяла рокля на Jacquemus с артефактите, които са част от т.нар. „Съкровище от Зивие“ – колекция от изкуството на древните мидийци от VII век пр.н.е., открита в Северозападен Иран през 40-те години на миналия век.

От музейна ценност до холивудски блясък

Древните реликви са били преобразени в бижута от базирания в Лондон ювелир Глен Спиро, който ги е инкрустирал с диаманти и 18-каратово жълто злато. Те са част от специалната му колекция „Materials of the Old World“, която превръща исторически артефакти (включително 62-каратов колумбийски смарагд и злато от западноафриканското племе бауле) в съвременни украшения.

Скандалните бижута на Зендая: Моден шедьовър или посегателство срещу историята
8 снимки
Зендая
Зендая
Зендая
Зендая

„Можеш да носиш на шията си нещо, което датира от хиляди години, но в същото време изглежда модерно и стилно“, споделя Спиро в интервю за списание Galeria през 2025 г.

От луксозната марка Barron London, която впоследствие придобива артефакта, съобщиха, че медалионите са поставени в защитна сглобка, която по никакъв начин не уврежда или променя оригиналните предмети. От фирмата направиха и коментар относно настоящата геополитическа обстановка и напрежението около Иран: „В момент, когато Иран често бива разглеждан през призмата на съвременните военни събития, се надяваме тези обеци да напомнят за трайното художествено, културно и историческо наследство на тази страна“.

Моден шедьовър или колониален вандализъм?

Мненията в интернет обаче рязко се разделиха. Докато някои фенове похвалиха Зендая и нейния стилист Лоу Роуч за смелия избор, мнозина определиха носенето на подобни реликви като проява на колониализъм и незачитане на културното наследство.

„Тези 3000-годишни ирански артефакти трябва незабавно да бъдат върнати на Иран или поне да се съхраняват в музей! Никой няма право да ги използва като модни аксесоари“, гласи един от най-популярните коментари в мрежата.

В новата адаптация на епичната творба на Омир, режисирана от Кристофър Нолан, Зендая влиза в ролята на богинята на мъдростта Атина. Във филма участват още звезди от ранга на Мат Деймън, Том Холанд, Ан Хатауей, Лупита Нионго и Кейт Бланшет.

Зендая превърна престурнето на "Одисея" в митичен спектакъл
10 снимки
Зендая
Зендая
Зендая
Зендая

 

Източник: People    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Изблъскаха българин от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, съдът освободи нападателя

Изблъскаха българин от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, съдът освободи нападателя

Майка откри и застреля мъж под леглото на дъщеря ѝ, ще я съдят за убийство

Майка откри и застреля мъж под леглото на дъщеря ѝ, ще я съдят за убийство

11-годишната Наталия остава в неизвестност - МВР засилва търсенето

11-годишната Наталия остава в неизвестност - МВР засилва търсенето

Лов на хора по улиците: Как мобилизацията в Украйна прерасна в брутално насилие

Лов на хора по улиците: Как мобилизацията в Украйна прерасна в брутално насилие

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
10 от най-добрите породи кучета-пазачи със силен защитен инстинкт

10 от най-добрите породи кучета-пазачи със силен защитен инстинкт

dogsandcats.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 14 часа
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 13 часа
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 17 часа
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

А1 предлага ново решение за наблюдение и сигурност на дома

А1 предлага ново решение за наблюдение и сигурност на дома

Любопитно Преди 35 минути

Предложението съчетава умни устройства, AI известия и 7-дневно облачно съхранение

Дрон с взривен материал изплува на плаж край Истанбул

Дрон с взривен материал изплува на плаж край Истанбул

Свят Преди 43 минути

Турската полиция обезвреди в контролирана среда дрон камикадзе с неустановен произход, открит на брега в Карабурун

.

Рубио е готов за среща с Лавров, Кремъл подкрепя идеята

Свят Преди 1 час

Според Дмитрий Песков дипломатически контакт на министерско ниво в Манила би бил положителна стъпка в отношенията между Москва и Вашингтон

Арх. Иван Шишков

Шишков представи договорите за „Хемус“, Видин - Ботевград и републиканската пътна мрежа

България Преди 1 час

Министърът заяви, че прекратяването на обществените поръчки би довело до забавяне и по-високи разходи за инфраструктурните проекти

На снимката е ATV.

АТВ се обърна в Правец, шофьорът е с опасност за живота

България Преди 1 час

Мъжът е настанен в реанимация, а спътникът му е с леки наранявания

Терънс Донован

Почина Терънс Донован - емблематичният актьор от „Съседи“ и „У дома и навън“

Свят Преди 1 час

Британско-австралийският актьор, известен с ролите си в „Съседи“ и „У дома и навън“, е починал в Мелбърн

От триумф до трагедия: Фонтан се срути и уби 13-годишен фен на Испания

От триумф до трагедия: Фонтан се срути и уби 13-годишен фен на Испания

Свят Преди 1 час

След последния съдийски сигнал и победата на Испания над Аржентина, подпечатана с гол на Феран Торес, стотици хиляди фенове излязоха по улиците, за да празнуват титлата. В Сиудад Родриго едно от основните места за събиране беше фонтанът „Арбол Гордо“

Непланиран удар: НАСА казва, че части от ракета на SpaceX може да ударят Луната

Непланиран удар: НАСА казва, че части от ракета на SpaceX може да ударят Луната

Любопитно Преди 1 час

Изгубена степен от ракетата Falcon 9 на SpaceX ще се сблъска с Луната на 5 август. Учените от НАСА следят 4-тонната отломка, но се съмняват, че прашният облак от сблъсъка ще може да се види с просто око от Земята

Внимание, туристи! Тридневна гореща вълна с температури до 42° обхваща Гърция

Внимание, туристи! Тридневна гореща вълна с температури до 42° обхваща Гърция

Свят Преди 1 час

Властите предупреждават за екстремни жеги, повишен риск от пожари и призовават гражданите да ограничат престоя на открито

Народните представители от коалиция „ГЕРБ-СДС“ Георг Георгиев (вдясно) и Христо Гаджев дават брифинг пред медиите в централната на ГЕРБ

ГЕРБ-СДС ще подкрепи разполагането на американски самолети-цистерни на летище „Безмер"

България Преди 2 часа

Георг Георгиев заяви, че е необходимо решение на Народното събрание, а позицията на останалото мнозинство все още не е ясна

Мел Гибсън

„Сатаната ще тръгне след теб“: Мрачното предупреждение на Мел Гибсън за новия му филм

Свят Преди 2 часа

Дългогодишният сътрудник на Мел Гибсън – Рандъл Уолъс – разкри мрачното духовно предупреждение, което двукратният носител на „Оскар“ му е отправил, преди да започнат да пишат сценария за продължението на „Страстите Христови“

Централата на "Юроклиър" в Брюксел

Запорираните руски активи в ЕС са донесли 6,6 млрд. евро приходи

Свят Преди 2 часа

„Юроклиър“ отчита милиардни постъпления от замразените резерви на Руската централна банка, а Русия продължава съдебната битка

Нов скандал с Травис Скот: Рапърът предизвика меле заради снимка

Нов скандал с Травис Скот: Рапърът предизвика меле заради снимка

Любопитно Преди 2 часа

Рапърът Травис Скот и екипът му скочиха на гост в частния клуб Zero Bond в Ню Йорк, след като музикантът подозрял, че го снимат. Охраната е овладяла сблъсъка с хвърляне на бутилки за броени секунди

Турският външен министър Хакан Фидан.

Турция призова САЩ и Иран да се върнат към временното споразумение

Свят Преди 2 часа

Турция и Катар координират дипломатически усилия за ограничаване на напрежението и предотвратяване на по-широк конфликт в Близкия изток

Три коли се сблъскаха край село Бели Лом, полицията регулира трафика

Три коли се сблъскаха край село Бели Лом, полицията регулира трафика

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал при опит за завиване към паркинг, няма данни за тежко ранени

Рисковете в Ормузкия проток: Има ли алтернатива?

Рисковете в Ормузкия проток: Има ли алтернатива?

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg
1

Опасни бури с градушка в седмицата на Илинден

sinoptik.bg
1

В Швеция заснеха двойно торнадо

sinoptik.bg

Нора Шопова ориса дъщеричката си

Edna.bg

ТЕСТ: Каква седмица те очаква?

Edna.bg

Трогателен жест на испански национал просълзи милиони (ВИДЕО)

Gong.bg

НА ЖИВО: Кой ще е следващият съперник на ЦСКА в Лига Европа

Gong.bg

Българин падна от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, след нападение от агресивен пътник

Nova.bg

Издирват 75-годишна жена от София

Nova.bg