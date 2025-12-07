Телефонна измама с нов сценарий набира скорост у нас, все повече потърпевши

Без капитан и без финансиране: Какво ще се случи с блокирания танкер край Ахтопол

Н ова схема за телефонни измами се разпространява бързо в страната, съобщават от МВР. Организаторите се намират извън България, главно в бивши съветски републики, а у нас действат чрез т.нар. финансови мулета.

Жертвите са подтиквани да теглят големи кредити или да изтеглят спестяванията си, като измамниците злоупотребяват с имената на МВР, БНБ и други институции.

Потърпевши са предимно млади хора на възраст между 20 и 40 години.

Според данните, общият щетен размер по последните случаи достига около 300 хиляди лева. Разследващите посочват, че броят на жертвите вероятно е значително по-голям, тъй като много от пострадалите се срамуват и не подават сигнал.

Как протича измамата: казусът на 25-годишна жена

25-годишна студентка и работеща млада жена става жертва на новия тип измама, след като получава обаждане от непознат номер. Обаждащата се жена се представя за служител на МВР и твърди, че мъж на име Симеон се опитва да изтегли кредит от нейно име.

„Съобщиха ми, че е използвал мои данни и е на последна стъпка от одобрение. Ако не взема спешни мерки, кредитът щял да бъде изтеглен“, разказва тя пред NOVA. Сумата, която измамниците споменават, е 10 хиляди лева.

Жертвата е инструктирана да „предотврати“ действията, като сама изтегли кредит от собствената си банка. Целта, обясняват ѝ, е „да занули потенциала“ и така да блокира злоупотребата. Жената не прекъсва връзката с измамниците, които следят всяка нейна стъпка – включително кога напуска дома си и как е облечена.

Тя подава заявление за кредит в близкия банков клон. Банката ѝ предлага 50 хиляди лева. „Попитаха ме за какво ми трябват. Те (измамниците – б.р.) вече ме бяха подготвили и казаха, че след няколко часа ще бъде одобрен“, казва жената. Разговорът с измамниците продължава осем часа, без тя да има възможност да прекъсне.

Принуда, наблюдение и инсценирани „проверки“ от името на БНБ

Забавянето на официалното одобрение на кредита изнервя измамниците, които я принуждават многократно да се връща до банковия клон. Когато средствата са отпуснати, отново получава инструкции – измамниците вече се представят за служители на БНБ и ГДБОП. Обясняват ѝ, че банката издава „фалшиви банкноти“, които трябва да бъдат предадени за проверка.

„Казаха ми да преброя банкнотите и наблегнаха, че столевките били фалшиви. Застрашаваха ме със съд и полиция, ако не ги предам доброволно“, разказва потърпевшата.

Жената получава указания да предаде парите на „служител“, който ще я чака пред блока. Срещата се осъществява, тя казва предварително зададен код и предава сумата от 50 хиляди лева. Малко след това измамниците прекъсват всякакъв контакт.

МВР: Престъпниците действат от чужбина, у нас работят мулета

Главен инспектор Стефан Попов, началник сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ в СДВР, обяснява, че това е нов сценарий за телефонни измами. Насочени са към по-млади хора, които попадат под натиск, създава се усещане за спешност и опасност.

„Вкарват човек в паническа ситуация. А в такава ситуация спираш да мислиш разумно“, казва Попов. По думите му организаторите са извън страната, а мулетата, които вземат парите, действат локално. Когато измамникът е сигурен, че жертвата ще предаде парите, изпраща мулето и веднага прекъсва комуникацията.

Жертвите се избират на случаен принцип. Телефонните номера са реални, но клонирани – зад тях може да стои човек, който няма общо със схемата, или собственикът на номера да не съществува.

Психологическите последици са значителни

Психологът Велина Владимирова посочва, че латентността на подобни престъпления е висока, защото жертвите изпитват силен срам.

„Чувството за вина и срам е много високо и хората не споделят дори с близките си“, обяснява тя. Според нея измамата действа на принципа на стреса, спешността и непрекъснатото задържане на вниманието.

Жената от случая споделя, че едва след няколко дни осъзнава какво се е случило. „Не можах да спя от страх. Те знаеха много неща за мен“, казва тя.

Предстои ѝ дълго изплащане на кредита, а случилото се е променило отношението ѝ към хората.