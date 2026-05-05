Схема за „бързо забогатяване“ източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена в Дупница

В ъзрастна жена е подала сигнал в Районно управление - Дупница, че е станала жертва на измама след попадане на онлайн реклама за "бързо и лесно забогатяване" чрез инвестиции в различни фондове.

По първоначални данни 73-годишната жена е била подведена от обявата, като е изтеглила специално приложение, чрез което е била насочена към извършване на парични преводи. В резултат на това тя е превела общо 18 115 евро, предава NOVA.

След установяване на случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена и работи по изясняване на всички обстоятелства около измамната схема.