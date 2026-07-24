България

Защо 11-годишната Наталия е тръгнала с пастрока си

Какво знаят разследващите за задържания и какъв е психологическият му профил

24 юли 2026, 12:05
Криза в силистренската болница: Затвориха детското отделение

Криза в силистренската болница: Затвориха детското отделение
Трагедия на пътя Русе – Бяла: Четирима загинаха в тежък сблъсък

Трагедия на пътя Русе – Бяла: Четирима загинаха в тежък сблъсък
Какви са причините инфлацията в България да е над средната в ЕС

Какви са причините инфлацията в България да е над средната в ЕС
До 20 години или доживотен затвор: Какво наказание чака Асен Симеонов за отвличането на 11-годишното дете

До 20 години или доживотен затвор: Какво наказание чака Асен Симеонов за отвличането на 11-годишното дете
Мъж троши коли с бухалка, заплашва и системно тормози съседите си в Благоевград

Мъж троши коли с бухалка, заплашва и системно тормози съседите си в Благоевград
Мним полицай, заплахи и куриери: Как е действала групата за

Мним полицай, заплахи и куриери: Как е действала групата за "ало" измами от Горна Оряховица
Председателят на надзорния орган на ЕЦБ: Преходът към еврото в България премина гладко

Председателят на надзорния орган на ЕЦБ: Преходът към еврото в България премина гладко
Жена загина в тежка катастрофа с кола и два камиона край Симитли

Жена загина в тежка катастрофа с кола и два камиона край Симитли

П ървото и най-важно нещо след развръзката на случая „Наталия“ е оказването на психологическа подкрепа на 11-годишното дете, издирвано в продължение на седмици, след като беше отвлечено от своя пастрок Асен Симеонов. Това подчерта психологът Михаил Михайлов. Той обясни, че не трябва да се бърза с изграждането на версия за случилото се, съобщи NOVA.

По думите му детето може да бъде силно мобилизирано и външно да изглежда спокойно, но едва когато се почувства в безопасност, може да се оцени реалното му психическо състояние и как е преживяло ситуацията, в която е било поставено. Той коментира още, че това, че детето не се е опитвало да избяга, не се е дърпало или съпротивлявало, не трябва да се приема като доказателство, че е тръгнало по собствено желание.

„Хипотетично то може да е тръгнало, за да защити майка си. Можем да направим много по-смела хипотеза, че докато траеше самото издирване, то може да е било с пастрока си и да го е изслушало, за да защити и него по някакъв начин. Не бива да забравяме, че детето е живяло дълго с този човек, то може да бъде както уплашено от него, така и привързано към него. Може да се опита да го оневини по време на следствието, но това не изключва, че не иска да се изскубне от влиянието му и да е по-далеч от него”, отбеляза психологът.

Относно поведението на Асен Симеонов при задържането му от органите на реда, Михайлов коментира: „За него служителите на реда не са нещо ново и стряскащо, както за един обикновен човек, ако се опитат да го заловят. Той е залавян много пъти и добре знае, че една съпротива срещу органите на реда би утежнила доста ситуацията му, отколкото ако се предаде”, каза психологът.

Журналистът Захари Белчев коментира, че му прави впечатление дългият период на издирване на Симеонов, при положение че с него е имало дете, което допълнително е затруднявало укриването и придвижването му. „Той наистина успява да се скрие от полицията доста дълго време в населени места, които не са особено големи и райони, които не са толкова високо планински и труднодостъпни за издирване”, каза Белчев.

„Следата на полицията е, че са обирани селски магазини, но ми направи впечатление, че са работили по тези случаи поотделно. Имали са съмнения, но не са били сигурни, че тези случаи, доколкото си приличат, са свързани помежду си и че точно този човек е извършителят. Това може би също ги е забавило”, предположи той.

Журналистът отбеляза, че към настоящия момент точните мотиви, поради които Симеонов е тръгнал с детето, не са ясни. Според Белчев пастрокът на Наталия, като опитен човек, многократно сблъсквал се със закона, ще се опитва да се измъкне.

 

Източник: NOVA    
Случаят Наталия Отвличане Психологическа подкрепа Пастрок Полицейско издирване Асен Симеонов Дете Задържане Разследване Травма
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Трагедия на пътя Русе – Бяла: Четирима загинаха в тежък сблъсък

Трагедия на пътя Русе – Бяла: Четирима загинаха в тежък сблъсък

От „сватба на века“ до развод за милиард: Любовница и бумът на изкуствения интелект разпалиха най-скъпия скандал в Корея

От „сватба на века“ до развод за милиард: Любовница и бумът на изкуствения интелект разпалиха най-скъпия скандал в Корея

Защо 11-годишната Наталия е тръгнала с пастрока си

Защо 11-годишната Наталия е тръгнала с пастрока си

Учен от НАСА умира 3 пъти: Какво всъщност има в Отвъдното

Учен от НАСА умира 3 пъти: Какво всъщност има в Отвъдното

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Поредната китайска марка стъпва в България с коли, произвеждани в Грац

Поредната китайска марка стъпва в България с коли, произвеждани в Грац

carmarket.bg
<p>Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан</p>
Ексклузивно

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Преди 1 ден
<p>23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа</p>
Ексклузивно

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Преди 1 ден
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Ексклузивно

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Преди 1 ден
<p>Напрежението в Ормузкия проток ескалира</p>
Ексклузивно

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Отиде си дългогодишният общински съветник от БСП Милка Христова

България Преди 36 минути

Тъжната вест съобщи нейният син

Парламентът гласува на второ четене бюджета за 2026 г.: Дефицит от 5,7% и минимална заплата 620 евро

Парламентът гласува на второ четене бюджета за 2026 г.: Дефицит от 5,7% и минимална заплата 620 евро

България Преди 40 минути

Министър-председателят на Япония Санае Такаичи

Японският премиер Санае Такаичи сподели, че спи „от нула до три часа“ на нощ

Свят Преди 1 час

Признанието на първата жена министър-председател на Япония, Санае Такаичи, че спи между нула и три часа на денонощие, предизвика остра вълна от реакции. Дебатът за преумората и работохолизма в страната отново излезе на преден план

Снимката е илюстративна

Украински F-16 сваля руски Су-35 в исторически първи сблъсък

Свят Преди 1 час

„Наскоро имахме първото сваляне въздух-въздух, при което украински F-16 свали руски изтребител“, заяви във вторник пред американските законодатели генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ

С наркотици зад волана: Кола се вряза в уличен стълб във Варна

С наркотици зад волана: Кола се вряза в уличен стълб във Варна

България Преди 1 час

Пробата на водача е отчела амфетамини и метамфетамини

Българските семейства в Гърция могат да получат еднократна помощ от 150 евро за дете, ако отговарят на условията и данните им са вписани правилно в гръцките регистри.

Българите в Гърция могат да получат по 150 евро за дете

БезГранично Преди 1 час

Извънредната помощ е за семейства с деца, които отговарят на доходните условия

Барселона

Отвориха 700-годишни кралски гробници в Барселона и откриха смущаваща загадка

Любопитно Преди 1 час

Изследователи откриха 25 останки в осем кралски гробници, а самоличността им не съвпада с исторически приписваната им

,

Белга: Европейските диаманти отново избегнаха американските вносни мита

Свят Преди 1 час

През септември 2025 г. организацията договори освобождаването ѝ от мита като част от търговското споразумение между Европейската комисия и САЩ

Нина Добрев и Пол Уесли

„Аз съм виновен, бях досадник и сноб“: Пол Уесли проговори за враждата си с Нина Добрев

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Дневниците на вампира“ Пол Уесли пое пълната отговорност за напрежението между него и Нина Добрев по време на снимките на хитовия сериал. Актьорът разкри как лошото му отношение в началото с времето се е превърнало в искрено приятелство

Три зодии приключват с лошия късмет, ето какво очаква останалите

Три зодии приключват с лошия късмет, ето какво очаква останалите

Любопитно Преди 1 час

Хороскопът за последните дни от седмицата обещава край на труден период за няколко зодиакални знака, докато на други ще бъде даден шанс да си починат, да размислят върху скорошните събития и да възстановят силите си.

,

След смъртта на „Ел Менчо“: САЩ наложиха най-мащабните санкции срещу картела „Халиско“

Свят Преди 1 час

Министерството на финансите на САЩ предприе най-мащабната акция в историята си срещу мексиканския картел „Халиско“. Подцел на санкциите са над 50 лица и бизнеси – от производство на текила до пране на пари, както и новият бос „Пелон“

,

Старт на надпреварата за ООН: Шестима кандидати се борят за поста на Антонио Гутериш

Свят Преди 1 час

Шестима кандидати представиха визията си за ООН пред Общото събрание, с което бе даден официален старт на надпреварата за наследник на Антонио Гутериш. Сред претендентите са шефът на МААЕ Рафаел Гроси и бившият президент на Чили Мишел Бачелет

Екстремната жега и сушата в Африка масово убиват камилите

Екстремната жега и сушата в Африка масово убиват камилите

Свят Преди 2 часа

Температури над 50°C в Африка застрашават живота дори на камилите — животните, известни с ненадминатата си издръжливост. Учени и ветеринари алармират за висока смъртност, топлинен стрес и епидемии от болести в Африканския рог и Северна Африка

Принц Уилям с баща си крал Чарлз

Тайните отношения между Чарлз и Уилям: Какво се случва в Бъкингам

Любопитно Преди 2 часа

„Имаше различие в мненията и няколко проблема преди няколко години. Уилям трябва да се издигне над всичко това, ако ще става крал, а и той, и Чарлз знаят, че трябва да работят заедно. Има много решения, които Чарлз ще вземе и които ще засегнат Уилям“, споделя кралският писател Робърт Джобсън

Най-странният експеримент: Защо САЩ изстреляха 200 милиона медни игли в космоса?

Най-странният експеримент: Защо САЩ изстреляха 200 милиона медни игли в космоса?

Свят Преди 2 часа

Преди 60 години САЩ опитват да създадат изкуствена йоносфера, но оставят след себе си десетилетен космически боклук

,

Камион с 20 000 литра пропан-бутан е спрян от движение заради опасна неизправност

България Преди 2 часа

На едно от колелата липсват пет закрепващи елемента

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Най-големите лъжи, на които киното ни накара да повярваме

Edna.bg

Меган Маркъл показа най-личния момент досега: Арчи и Лилибет посетиха дома и гроба на принцеса Даяна

Edna.bg

Нов въпрос, нов шанс за награда с играта "Българският лъв"

Gong.bg

Бразилски национал отказа трансфер в Русия

Gong.bg

Американските самолети цистерни няма да пристигнат днес в Безмер

Nova.bg

Четирима загинаха при катастрофа на пътя Русе - Бяла (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg