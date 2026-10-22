България

Кметовете на Сунгурларе и Белица с обвинения за търговия с влияние

Димитър Гавазов и Радослав Ревански са задържани до 72 часа. Третият обвиняем е с мярка „домашен арест“ по друго дело

Василена Василева Василена Василева

22 октомври 2026, 10:39
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О кръжната прокуратура в Бургас привлече към наказателна отговорност трима души, сред които кметовете на Сунгурларе и Белица Димитър Гавазов и Радослав Ревански, за участие в престъпно споразумение с цел извършване на търговия с влияние. Това съобщиха от прокуратурата.

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Гавазов и Ревански са задържани за срок до 72 часа. Според обвинението те са се договорили помежду си и с трети обвиняем по делото - областният лидер на ДПС Христо Широков, за извършване на престъплението на територията на страната. 

По данни на прокуратурата споразумението е осъществено на неустановена дата в началото на 2024 г. на територията на община Сунгурларе. Според събраните до момента доказателства предполагаемата престъпна дейност е продължила до 20 октомври 2026 г.

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Двамата кметове са обвинени в качеството им на длъжностни лица, заемащи тези постове. Те са задържани след специализирана операция на служители на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Постановленията за привличане на тримата към наказателна отговорност са предявени на 22 октомври. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, спрямо Гавазов и Ревански.

Третият обвиняем е с наложена мярка „домашен арест“ по друго досъдебно производство.

  • Какво се знае за акциите в Сунгурларе и Белица

Обвиненията идват след специализирани операции на ГДБОП и ДАНС в двете общини на 20 и 21 октомври. При действията на разследващите са извършени претърсвания и са иззети документи, свързани с дейността на общинските администрации.

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов беше задържан на 20 октомври. По информация, разпространена на следващия ден, задържането му беше удължено до 72 часа. В рамките на разследването се проверяват обществени поръчки и разходването на публични средства. Заместник-кметът Татяна Иванова съобщи, че проверяваните поръчки вероятно са четири, като уточни, че не е напълно сигурна в броя им.

На 21 октомври акция беше проведена и в Белица. Служители на ГДБОП и ДАНС претърсиха сградата на общината и дома на кмета Радослав Ревански, откъдето бяха иззети документи и компютърна техника. След продължили около седем часа действия Ревански беше изведен от общината с белезници. Вчера стана ясно, че срещу него е повдигнато обвинение и е задържан за срок до 72 часа. 

Разследванията продължават.

Редактор: Василена Василева
Източник: Прокуратура/Пресцентър    
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