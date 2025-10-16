България

Съдът пусна Никола Барбутов под домашен арест

Според прокуратурата той е участвал в организирана престъпна група за подкупи

С офийски градски съд измени мярката за неотклонение "задържане под стража" на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и му наложи "домашен арест". Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

Според съдебния състав доказателствата по делото обосновават извод за обосновано подозрение по отношение на Барбутов относно престъпленията, за които е обвинен и тази позиция не е разколебана към момента.

Съдът посочи, че Барбутов няма опасност да се укрие, но е намалял интензитетът на опасността да извърши престъпление.

Също така съставът отбеляза, че не е основание за задържане осигуряването на възможност на прокуратурата да разследва. Недопустимо е мярката да се изпълнява единствено с цел държавното обвинение да събира доказателства, тъй като такава цел не е предвидена в НПК.

По-рано по време на заседанието от прокуратурата настояваха жалбата срещу мярката на Барбутов да не се уважава и той да остане в ареста.

Адвокат Ина Лулчева коментира пред медиите, че е доволна от промяната на мярката, защото ще се „преустанови това изтезание, което е пребиваването в ареста". Тя добави, че се надява прокуратурата да прояви разум да не протестира определението на съда. Защитникът добави, че съдът е отчел факта, че прокуратурата след един период не е разследвала.

„Практиката на ВКС в годините, когато се е заминавал с мерките за неотклонение, беше еднозначна, включително има решения, в които се казва, че ако прокуратурата не е обосновала достатъчно доказателства, за да обоснове подозрението и иска тепърва да ги събира, да не повдига обвинение, а не да иска хората да са задържани“, каза Лулчева и добави ,че България е осъждана многократно в Страсбург във връзка с незаконни арести и това се е случвало след многократно произнасяне на отделни съдийски състави у нас.

Относно оставането в ареста на варненския кмет Благомир Коцев, адвокатът му Лулчева коментира, че когато някой се задържа, защото е кмет, очевидно, за да бъде пуснат, трябва да престане да бъде кмет.

Бившият заместник-кмет на София беше задържан в края на юни заедно с бизнесмена Петър Рафаилов, но в края на септември последният беше пуснат по гаранция от 10 000 лева.

