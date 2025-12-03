Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

"Повече не може да се търпи така". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Не сме отстъпили (бел. ред. за бюджета). Искам да разделя протеста на две и да благодаря на първата част. Той беше обявен против бюджета, от първия ден всички от ГЕРБ сме се обединили, че бюджетът е лош. Този протест свърши много добра работа", каза Борисов.

"Вчера съм провел сигурно над 100 разговора", каза още той.

Бойко Борисов обяви, че днес ГЕРБ навършва 19 години и похвали, че всичко хубаво направено в София, е благодарение на неговата партия, като виден пример посочи метрото.

"Последните две години държавна сигурност не направи нищо. Кой е бил на протестите - не ме интересува. Към нормалните протестиращи - всички проблемни места в бюджета бяха решени. Всички обсъждания на бюджета бяха публични. За да балансираме бюджета режем капиталови разходи", каза той.

Борисов категорично заяви, че правителството няма да подаде оставка.

По отношение на ескалациите на протеста и разноогласията за действията на МВР лидерът на ГЕРБ поздрави полицаите.

"Категорично против съм оставката на Даниел Митов, защото полицията се справи много добре. Ако тя бе действала по друг начин - щяхте да ми напомняте за случаите под колоните на МС. Когато има протест техен (бел. ред ПП-ДБ)- ние сме лошите, а когато управляваме заедно - сме добри", каза той.

На въпрос на дали с лидера на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски имат разногласия по темата за бюджета и неговото оттегляне, тъй като предложението е внесено и подписано само от три партии-ГЕРБ, ИТН и БСП, Борисов отговори:

"Той беше на срещата. Г-н Пеевски беше така добър да се съгласи с всички мои предложения", каза той.

Малко по-рано в НС от ГЕРБ-СДС изразиха надежда диалогът между бизнеса и синдикатите да продължи и също заявиха, че МВР са се справили перфектно на протеста.

"Днес ще разгледаме искането за оттегляне на бюджета и се надявам диалогът, който се възстанови вчера между бизнеса и синдикатите, да продължи", каза Йорданка Фандъкова от парламентарната група (ПГ) на ГЕРБ-СДС пред журналисти на влизане в парламента. Изказването ѝ е в отговор на въпрос дали предвид исканията на протестиращите оттеглянето на бюджета е достатъчно.

Младен Маринов от ПГ на ГЕРБ-СДС коментира, че спрямо ситуацията от МВР са се справили перфектно на протеста в понеделник срещу проектобюджета за следващата година.