България

Какво става с обвиненията срещу Никола Барбутов

Ина Лулчева съобщи за добавени две нови обвинения

2 септември 2025, 18:08
Д обавиха две нови обвинения към старите срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, каза адвокат Ина Лулчева пред журналисти на излизане от Националната следствена служба (НСлС). По-рано във вторник от държавното обвинение потвърдиха пред NOVA, че разследването по случая продължава, но без да конкретизират в каква посока.

Междувременно стана ясно, че адвокатът на Барбутов – Ина Лулчева – е в сградата на националното следствие, където се очаква да стане ясно какво е точното обвинение срещу бившия заместник-кмет.

Съдът остави в ареста Никола Барбутов и Петър Рафаилов

"Обвиненията са за това, че Барбутов, в съучастие с другия обвиняем Петър Рафаилов, е предложил на кметовете на районите „Люлин“ Георги Тодоров и „Младост“ Ивайло Кукурин да им помогне при изготвяне на документи за обществена поръчка с определени фирми за по-благоприятни условия", обясни адвокат Лулчева пред журналисти.

Тя подчерта, че няма данни да са изготвени документите и дали условията са били благоприятни или не.

"Второто обвинение е за това, че е превишил властта си заедно с Рафаилов, като е предложил експертите, които да помогнат на районните кметове", каза още Лулчева. По думите ѝ няма причина да се повдигат днес тези обвинения, защото фактите дали е имало подпомагане на кметовете са ясни от юни.

Това, че са изпратени експерти, които да съветват кметовете на ,,Младост“ и ,,Люлин“ по обществените поръчки е направено по искане на самите кметове, подчерта адвокатът. Относно искането за изменение на мярката за неотклонение на задържания кмет на Варна Благомир Коцев, който е нейн клиент, тя коментира, че не може да каже, защото прокуратурата не изпраща делото му в съда, а по закон тя трябва да го изпрати същия или следващия ден и съдът да го разгледа в тридневен срок.

Никола Барбутов беше задържан в края на месец юни, а обвиненията срещу него са за участие в организирана престъпна група и получаване на подкупи.

