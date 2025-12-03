Парламентът гласува оттеглянето на проекта за Бюджет 2026

П арламентът трябва да гласува в сряда оттеглянето на проекта за бюджет за 2026 година. Дотук се стигна след решение на правителството, провокирано от вълната от протести в страната.
Заедно с държавния бюджет ще бъдат изтеглени и разчетите за Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за следващата година.
Оттеглянето на бюджета трябва да мине с нарочно решение на Народното събрание, тъй като е гласуван на първо четене. Идеята на кабинета е да предложат нова план сметка, която да гласуват до края на годината.