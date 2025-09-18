Пускат Рафаилов под гаранция, Барбутов остава в ареста

"Не съм го бил. Той изпитва злоба": Говори хотелиерът, обвинен за побой от кмета на Огняново

Д нес съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, но пусна под гаранция от 10 хил. лв. съветника му Петър Рафаилов.

В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи.

Според прокуратурата Барбутов е оказвал натиск върху районните кметове на „Люлин” и „Младост”, за да изберат определени фирми в обществени поръчки. Заместник-кметът обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях.

Според адвокат Ина Лулчева от момента на задържането на Барбутов и Рафаилов разследващите органи не са свършили почти нищо, с изключение на това да разпитат неколкократно районните кметове на „Люлин” и на „Младост”.

Според защитата няма реални мотиви двамата да продължават да бъдат задържани, а напротив - прокуратурата прави всичко възможно в хода на съдебния процес да не бъдат разгледани факти, които да потвърждават невинността им.